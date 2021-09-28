Исключением являются лица, имеющие подтвержденную врачом зависимость.

Некоторые лица, имеющие задолженность по уплате алиментов более 3 месяцев, не будут иметь права на получение субсидии. Кроме этого, субсидия не назначается, если на банковском счете члена домохозяйства есть депозит, превышающий 100 тысяч гривень.

Об этом сообщается на сайте Министерства социальной политики.

При этом есть исключения в отношении лиц, имеющих алко- или наркозависимость, а также к которым применяются меры обеспечения уголовного производства.

"Субсидия не назначается, если... в составе домохозяйства или в составе семьи члена домохозяйства есть лица, которые, по данным Единого реестра должников имеют задолженность по исполнительным производствам о взыскании алиментов свыше трех месяцев (кроме лиц, которые являются алко- или наркозависимыми, что подтверждается справкой от врача, лиц, к которым применяются меры обеспечения уголовного производства в виде отстранения от работы (должности), лиц, к которым применяются меры пресечения в виде домашнего ареста или содержания под стражей)", - говорится в сообщении.

Кроме этого, субсидия не назначается, если на банковском счете члена домохозяйства есть депозит, который превышает 100 тысяч гривень, или в собственности есть транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме мопеда и прицепа), и/или более чем 1 транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа).

Читайте такжеУкраинцам из "красных" зон карантина поднимут нормы потребления для расчета субсидии - ЛазебнаяТакже права на субсидию не имеют домохозяйства, если кто-либо из состава домохозяйства или член семьи лица из его состава в течение 12 месяцев перед назначением жилищной субсидии совершил сделку на сумму, которая превысила 50 тыс. грн.

Не назначается субсидия и лицам, имеющим просроченную более чем на 3 месяца задолженность по оплате услуг, общая сумма которой превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан, а также если гражданин не вернул излишне перечисленную (выплаченную) сумму жилищной субсидии за предыдущие периоды ее получения.

Как сообщал УНИАН, средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в отопительном сезоне 2021-2022 годов составит около 2 тысяч гривень.

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Автор: Екатерина Жирий