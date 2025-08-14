Он добавил, что "каждый осознанный пережитый опыт, даже тяжелый и неприятный, может и должен стать орудием для достижения цели".

Александр Ширшин, командир 47-й отдельной механизированной бригады "Магура", который в мае подал рапорт об увольнении из-за приказов командования, заявил, что уже "официально не комбат". Об этом он написал на своей странице в Facebook, отметив, что "пришло время оставить свой батальон".

"Официально не комбат. Пришло время оставить свой батальон. Своих бойцов, с которыми проходили не простой путь, с которыми "росли" и учились воевать", - отметил Ширшин.

Он добавил, что "каждый осознанный пережитый опыт, даже тяжелый и неприятный, может и должен стать орудием для достижения цели".

"Знаю, что мои бойцы в состоянии это орудие применять. Верю, что у них хватит сил и упорства продолжать нелегкое дело и достичь успеха", - написал военнослужащий.

Ширшин отметил, что "имел честь служить здесь бок о бок с невероятно достойными людьми, горжусь каждым из них". Он написал:

"А пока кто-то буквально считает гвозди в распоряжении батальона, ища повод для очередного расследования, которых сейчас уже столько, что я сбился со счета, мы будем дальше продолжать двигать тот мир, стоя перед очередной неизвестностью, но с пониманием своего долга и большой мечтой о сильной и независимой Украине".

Скандал с Ширшиным - детали

Как сообщал УНИАН, в мае Ширшин обвинил военное руководство в бессмысленных задачах, которые приводят к потерям людей. Он заявил, что написал рапорт на увольнение.

Впоследствии в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины появилось сообщение о том, что заявление Ширшина увидели, создана рабочая группа и будут изучены все обстоятельства, изложенные в заметке командира.

Рабочая группа установила, по словам самого комбата, что "капитан Ширшин оказался недисциплинированным, результатом чего стало распространение служебной информации в соцсетях, и заслуживает замечания".

Затем Ширшин отметил, что проверка от Генштаба просто выписала ему "замечание", которое не предусматривает никаких денежных взысканий или понижения в должности.

В июле Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отреагировал на обвинения Ширшина. Он заявил, что Ширшина готовы перевести туда, куда он хочет.

