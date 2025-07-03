Главнокомандующий отметил, что командир на месте сам может принимать решение о том, как и выполнять ли задачу.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отреагировал на обвинения комбата 47-й ОМБр Магура Александра Ширшина, который в мае подал рапорт об увольнении из-за приказов командования. Об этом пишет "Слідство.Інфо".

Сырский заявил, что Ширшина готовы перевести туда, куда он хочет.

"Он где-то был в отпуске в Испании. Мы готовы были контактировать. Мы его переведем туда, куда он хочет. Как я реагирую на это сообщение? Ну он очевидно хочет внимания или реализации, я не знаю, мне решение проблем через фейсбук не очень понятно", - сказал он.

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На вопрос журналистов о синхронных сообщениях в его поддержку и с обвинениями комбата 47-й бригадой Сырский ответил:

"Вы что думаете, что это им сказали писать?"

Главнокомандующий отметил, что командир на месте сам может принимать решение о том, как и выполнять ли задачу.

Скандал с Ширшиным

16 мая командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Магура капитан Александр Ширшин обвинил военное руководство в бессмысленных задачах, которые приводят к потерям людей. Комбат добавил, что написал рапорт на увольнение.

Впоследствии в Генеральном штабе ВСУ появилось сообщение о том, что заявление Ширшина увидели, создана рабочая группа и будут изучены все обстоятельства, изложенные в заметке командира 47-й. Рабочая группа установила, по словам самого комбата, что "капитан Ширшин оказался недисциплинированным, результатом чего стало распространение служебной информации в соцсетях и заслуживает замечания".

Затем Ширшин отметил, что проверка от Генштаба просто выписала ему "замечание", которое не предусматривает никаких денежных взысканий или понижения в должности.

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