В Украине значительно вырос спрос на аренду жилья из-за переселенцев c Донбасса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Сергей Злыдень.

«Очень большая вынужденная миграция населения произошла вглубь страны, и эта миграция формировала спрос в основном в эконом-сегменте аренды. В основном мы увидели очень большой всплеск спроса в прилегающих областях – это Запорожская, Днепропетровская и Харьковская области, а также Киев. Далее за Киевом идет Львов», - сказал Злыдень.

Присутствовавший на пресс-конференции глава комитета по статистике и аналитике АСНУ Эдуард Бразас отметил, что большой спрос со стороны переселенцев подтолкнул к росту стоимость аренды жилья в данных регионах.

«Это позволило ценам за короткий период в 2-3 месяца вырасти на 15-20%», - подчеркнул он.

Читайте такжеПереселенцы с востока возвращаются домой, но только за вещами на зимуПо его словам, влияние переселенцев на рынок купли-продажи жилой недвижимости было очень незначительным.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям количество переселенцев из зоны проведения антитеррористической операции и Автономной Республики Крым по состоянию на 27 сентября составило порядка 337 тыс. человек.