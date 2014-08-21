Решение голландцев оставить у себя "скифское золото" выгодно Украине - министр

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр культуры Евгений Нищук сообщил на пресс-конференции.

По словам министра, Нидерланды приняли решение продолжить экспонирование музейных ценностей из Крыма, но Украина будет добиваться того, чтобы они были возвращены не в Крым, а в исторический музей в Киеве. Для этого Минкультуры обратится с иском к РФ, сказал Нищук.

Читайте такжеУкраинская выставка золота скифов останется в Нидерландах до сентября“20-го числа голландская сторона приняла решение оставить выставку у себя, не передав ее ни в Крым, ни в Киев. Но нам это сейчас выгодно, поскольку мы собираемся судиться с российской стороной”, - сказал Нищук.

Как сообщал УНИАН, выставка "Крым: золото и секреты Черного моря" была открыта в археологическом музее Амстердамского университета в начале февраля. Она сформирована из пяти коллекций украинских музеев, один из которых находится в Киеве, четыре - в оккупированном Россией Крыму. Среди более 500 экспонатов - артефакты из скифского золота, церемониальный шлем, драгоценные камни, мечи, панцири, предметы быта древних греков и скифов.

В конце марта МИД Украины направил Нидерландам ноту с просьбой гарантировать возвращение Украине экспонатов с выставок украинских музеев.