Нидерландский музей не будет отдавать России "золото скифов"

Об этом говорится в распространенном музеем пресс-релизе.

"Allard Pierson Museum не может сделать выбор и согласиться с претензиями одной из сторон (крымские музеи или официальный Киев - ред.). Такое решение и дальнейшая передача ценностей выбранной стороне неизбежно приведут к претензиям другой, что представляет серьезный риск для музея Allard Pierson", - сказано в релизе.

Читайте такжеУкраинская выставка золота скифов останется в Нидерландах до сентябряТаким образом, нидерландские музейщики приняли решение не отдавать экспонаты выставки одной из сторон до решения третейского суда или соглашения между сторонами. Ценности тем временем "будут находиться в безопасности" в Нидерландах.

Справка. Выставку "Крым: золото и секреты Черного моря" открыли в археологическом музее Амстердамского университета в начале февраля. Она сформирована из пяти коллекций украинских музеев, один из которых расположен в Киеве, четыре - в оккупированном Россией Крыму. Среди более 500 экспонатов - артефакты скифского золота, церемониальный шлем, драгоценные камни, мечи, панцири, предметы быта древних греков и скифов.

После аннексии Крыма Россией встал вопрос о принадлежности экспонатов. В Крыму заявляют, что ценности должны быть возвращены музеям, из фондов которых взяты, а власти Украины утверждают, что они являются государственной собственностью.