Нидерландский музей не будет отдавать России "золото скифов"
Нидерландский музей Allard Pierson Museum пока не будет возвращать "скифское золото" из Крыма ни музеям оккупированного полуострова, ни украинской власти.
Об этом говорится в распространенном музеем пресс-релизе.
"Allard Pierson Museum не может сделать выбор и согласиться с претензиями одной из сторон (крымские музеи или официальный Киев - ред.). Такое решение и дальнейшая передача ценностей выбранной стороне неизбежно приведут к претензиям другой, что представляет серьезный риск для музея Allard Pierson", - сказано в релизе.
Читайте такжеУкраинская выставка золота скифов останется в Нидерландах до сентябряТаким образом, нидерландские музейщики приняли решение не отдавать экспонаты выставки одной из сторон до решения третейского суда или соглашения между сторонами. Ценности тем временем "будут находиться в безопасности" в Нидерландах.
Справка. Выставку "Крым: золото и секреты Черного моря" открыли в археологическом музее Амстердамского университета в начале февраля. Она сформирована из пяти коллекций украинских музеев, один из которых расположен в Киеве, четыре - в оккупированном Россией Крыму. Среди более 500 экспонатов - артефакты скифского золота, церемониальный шлем, драгоценные камни, мечи, панцири, предметы быта древних греков и скифов.
После аннексии Крыма Россией встал вопрос о принадлежности экспонатов. В Крыму заявляют, что ценности должны быть возвращены музеям, из фондов которых взяты, а власти Украины утверждают, что они являются государственной собственностью.