Суд Москвы перенес рассмотрение дела украинского режиссера Сенцова

Такое решение суд принял сегодня, сообщает с зала суда журналист под ником @Zlobny_Karlik в "Твиттере", передает "Украинская правда".

Рассмотрение второй жалобы по Сенцову перенесли на 25 августа. — Клыкач (@Zlobny_Karlik) 18 августа 2014

В свою очередь супруга оппозиционного российского активиста Константина Янкаускаса Ольга Горелик, которая также находится в зале суда, написала на своей странице в соцсети, что Олег Сенцов не считает сторону обвинения самостоятельными участниками процесса. "Олег Сенцов – судье: ни вы, ни прокурор, ни следователь не являетесь самостоятельными фигурами, но я надеюсь, что когда-нибудь вы поймете, что обслуживали преступный обреченный режим и вам станет стыдно. Слава Украине!" – написала она украинского режиссера.

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Кроме того, по словам Олега Сенцова, после ареста его пытали, надевая на голову мешок и вставляя в рот пистолет. "Он выдержал", – написала Ольга Горелик.

Она добавила, что суд также отказал адвокату Олега Сенцова Дмитрию Динзе в жалобе на подписку о неразглашении важной для защиты информации, что мешает ему полноценно защищать украинского режиссера.

Как сообщал УНИАН 11 мая украинского режиссера Олега Сенцова задержали работники ФСБ в Крыму. 19 мая он был этапирован в Москву. Там ему были предъявлены обвинения в терроризме.