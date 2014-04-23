Во Львове отменили массовые мероприятия ко дню основания СС «Галичина»

Во Львове 28 апреля не будут проводить массовые мероприятия, приуроченные к годовщине создания дивизии СС «Галичина», с целью избежания провокаций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной организации ВО «Свобода», председатель Львовской ОГА Ирина Сех, которая также возглавляет Львовскую областную организацию ВО «Свобода», обратилась к общественным организациям и политическим силам с просьбой отказаться в этом году от публичных мероприятий по случаю годовщины создания дивизии СС «Галичина» во избежание возможных провокаций.

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Сех заявила, что представители соответствующих спецслужб предоставили информацию руководителям западноукраинских областей о том, что во время проведения акций 28 апреля, в день чествования дивизионщиков СС «Галичина», возможны разного рода провокации.

Львовский губернатор призвала политиков и представителей общественности отметить годовщину создания дивизии другим, непубличным способом - проведением молебнов и встречами с ветеранами дивизии СС «Галичина».

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Также в этом году во Львове откажутся от проведения традиционного Парада вышиванок, который проводят 28 апреля ко дню основания украинской дивизии СС «Галичина».

Об этом УНИАН сообщили представители «Автономного сопротивления», которое традиционно выступало одним из инициаторов проведения Парада вышиванок во Львове.

В «Автономном сопротивлении» заявили, что отказ от проведения Парада вышиванок также связан с тем, что акцию чествования дивизионщиков СС «Галичина» «могут использовать определенные деструктивные силы для совершения провокаций».

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Как сообщал УНИАН, 16 апреля народный депутат Геннадий Москаль заявил, что получил сведения из достоверных источников о масштабных провокациях, которые готовят спецслужбы России в западных областях Украины.

По его словам, «28 апреля, в день, который считается днем создания дивизии СС “Галичина”, по центральным улицам Львова, Ивано-Франковска и Тернополя должны пройти марши с символикой СС “Галичина” и лозунгами, которые будут восприниматься жителями юго-восточной Украины как угроза свободе, жизни и имуществу».

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Справка УНИАН. 14-я гренадерская дивизия Ваффен СС «Галичина» - подразделение в составе войск Ваффен-СС Германии, которое существовало в 1943–1945 годах и было укомплектовано украинцами. С 19 апреля 1945 года подразделение получило новое название - 1-я Украинская Дивизия УНА.

Полное название дивизии «Галичина» - дивизия Waffen SS Galitchina. Waffen - это «войска СС» или «оружие СС». Днем основания дивизии «Галичина» считается 28 апреля 1943 года, когда об этом было объявлено на торжествах во Львове.