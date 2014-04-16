В Черкассах установили блокпосты на въездах в город

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД в Черкасской области, охрану на блокпостах несут сотрудники Госавтоинспекции, патрульной службы и представители общественных организаций. В связи с ситуацией, которая сложилась в восточных областях Украины, приказом начальника УМВД области создан единый оперативный штаб, в состав которого вошли сотрудники милиции и представители общественности.

От вечера 15 апреля на территории Черкасс свою деятельность начали блокпосты и мобильные группы, которые работают в круглосуточном режиме. Их основная задача: недопущение на территорию области огнестрельного оружия, боеприпасов и экстремистов, а также обеспечения правопорядка в регионе. Подобные блокпосты в кратчайшие сроки появятся во всех райцентрах области.

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Под усиленную охрану взяты ряд особо важных объектов области. Создано следственно-оперативные группы быстрого реагирования, которые в случае возникновения сложных ситуаций в кратчайшие сроки способны приступить к выполнению возложенных на них задач.