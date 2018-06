В МИД рассчитывают на безвизовый режим с ЕС с 1 января 2015 года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на 7-м Киевском безопасности форуме «Безопасность на линии разрыва» (On the Fault Line: to be Secure In - Between), который проходит сегодня в Киеве.

Отвечая на вопрос, когда возможно установление безвизового режима с ЕС, Дещица сказал: "1 января 2015 года".

В свою очередь, глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбински воздержался от ответа на этот вопрос, однако подчеркнул, "что все зависит от Украины".

Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак согласился с Томбински и добавил, что "это реалистично до конца этого года".