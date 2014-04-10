В МИД рассчитывают на безвизовый режим с ЕС с 1 января 2015 года
16:58, 10 апреля 2014Общество
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И.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица убежден, что с 1 января 2015 года украинцы смогут ездить в Европу без виз.
Дещица считает, что безвизовый режим с ЕС наступит уже скоро
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на 7-м Киевском безопасности форуме «Безопасность на линии разрыва» (On the Fault Line: to be Secure In - Between), который проходит сегодня в Киеве.
Отвечая на вопрос, когда возможно установление безвизового режима с ЕС, Дещица сказал: "1 января 2015 года".
Читайте такжеС 28 апреля граждане Молдовы смогут выезжать в ЕС по биопаспортамВ свою очередь, глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбински воздержался от ответа на этот вопрос, однако подчеркнул, "что все зависит от Украины".
Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак согласился с Томбински и добавил, что "это реалистично до конца этого года".
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