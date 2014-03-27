Минкульт хочет вернуть украинское дублирование иностранных фильмов

Министерство культуры инициирует принятие нормативных актов, которые возобновят практику обязательного дублирования на украинский язык иностранных фильмов, которое было отменено во времена президентства Виктора Януковича.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил министр культуры Евгений Нищук.

“Что касается дублирования, то это очень близкая для меня тема, поскольку я непосредственно занимался дублированием и озвучиванием многих фильмов. Министерство культуры будет вносить предложение в Верховную Раду, чтобы вернуть украинское дублирование фильмов”, - сказал Нищук.

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По словам министра, речь идет как о принятии соответствующего постановления правительства, так и об учитывании этого момента в языковом законопроекте.

Как сказал Нищук, дублирование на украинский не будет касаться фильмов, которые в оригинале озвучены на русском языке.