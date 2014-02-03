Автобус с россиянами застрял на заснеженной трассе в Запорожской области

Начиная с 28 января в Приморском районе спасатели оказывали помощь трем рейсовым автобусам международных линий, которые направлялись по маршруту Кишинев - Геленджик, Кишинев - Сочи и Одесса - Пятигорск.

«В первых двух случаях людям предоставили возможность остаться на ночь в пункте обогрева, а утром обеспечили горячим питанием и отправили по маршруту следования», - сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

Так, 29 января 38 пассажиров рейсового автобуса Одесса - Пятигорск попали в снежный плен. Людей разместили в пункте обогрева, который расположен в центральной районной больнице.

Вчера, 2 февраля, в 2:10 ночи водители рейсового автобуса приняли решение отправиться к месту назначения, но в 2:50, на расстоянии 20 километров от города Приморск, они прекратили движение, потому что замерзло горючее. Пассажиров пересадили в рейсовый автобус Краснодар - Одесса и вернули в пункт обогрева, где они находятся до сих пор.