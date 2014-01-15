Украина подписала соглашение по реверсу газа и направила в Словакию - Ставицкий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в среду сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

Он отметил, что украинская сторона уже подписала соответствующее соглашение и направила его словацкой стороне.

«Мы подписали (соглашение - УНИАН) и направили в Словакию», - сказал Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил 9 января, что Украина, получив на треть более дешевый российский газ с нового года, прекращает реверсные поставки газа из Европы.

Справка. Ранее Украина получала газ в реверсном режиме из Польши и Венгрии и планировала подписать соглашение о поставках газа из Словакии до конца декабря 2013 года.

Напомним, что вопрос организации реверсных поставок газа из Словакии, как одного из ключевых альтернативных маршрутов поставок топлива в Украину, активно обсуждался в течение всего 2013 года.

В сентябре прошлого года о сложностях реверса из Словакии говорил глава Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский. По его словам, Словакия на тот момент не имела полной ясности и возможности для открытия реверсного потока в Украину без договоренностей с «Газпромом», который поставляет этот газ, а согласовать реверс необходимо со всеми участниками процесса.

25 октября 2013 года министр Ставицкий заявил после переговоров в Брюсселе с еврокомиссаром по вопросам энергетики Гюнтером Оттингером, что Украина, несмотря на противодействие российского "Газпрома", практически согласовала со Словакией реверсные поставки газа, однако сможет приступить к запуску проекта после того, как в течение ноября решит технический вопрос. Оговоренный на тот момент потенциальный объем поставок составлял 10 млрд кубометров в год. Предположительным сроком начала поставок назывался сентябрь 2014 года.

В конце ноября 2013 года Украина получила подписанный Словакией договор о возможности прокачки газа по ее территории.

17 декабря во время встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долларов за тысячу кубометров с 400 долларов за тысячу кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).

В то же время, министр Ставицкий отмечал, что Украина до конца 2013 года намерена подписать договор по реверсным поставкам газа из Словакии, поскольку вопрос диверсификации поставок топлива в страну остается актуальным, несмотря на достигнутые договоренности с Российской Федерацией о скидке на импортируемый из РФ газ.