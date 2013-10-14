Оперная певица Абдуллина заявила, что ей нечего скрывать от милиции

Против оперной певицы Екатерины Абдуллиной, которая месяц назад оказалась в центре скандала после фраз о "быдле", открыто уголовное дело. Ее обвиняют в нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой или национальной принадлежности (штраф от 850 грн или до 5 лет тюрьмы), пишут "Вести" со ссылкой на пресс-службу МВД Киева.

Екатерина на днях вернулась из Италии и намерена вернуться в Национальную оперу.

"Я связывалась с гендиректором. Скоро выйду на сцену. Если кто-то придет забросать меня помидорами, с удовольствием на это посмотрю", — сказала Абдуллина.

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Она добавила, что если ее будут вызывать в суд или милицию, обязательно придет: «Мне нечего скрывать. К тому же милиция пока не отреагировала на мое заявление о нападении (неизвестные облили ее майонезом около здания Оперы. — Авт.)».

Как сообщал УНИАН, в украинском сегменте социальной сети Facebook был распространен скриншот с комментарием солистки Национальной оперы Екатерины Абдуллиной в одном из обсуждений на тему русского языка. "Отдала ребенка в русскую гимназию и еще ни разу не пожалела. Все предметы на русском, все ясно и понятно. А больше всего понравилась торжественная линейка - я даже плакала. По-русски очень красиво говорили старшеклассники. Пели и читали стихи. Так и вообще, контингент родителей и детей резко отличается от быдлячих украинских школ. В первом классе 3 раза в неделю укр язык, и выпускники разговаривают на нем куда лучше, чем выпускники укр школ. Я радуюсь, что моя дочь учится среди морально здоровых детей. А не среди быдла", - написала Абдуллина.