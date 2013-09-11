Минкультуры не уволит Абдуллину после фраз о "быдле" в школах

Как передает корреспондент УНИАН, об заявил заместитель министра культуры Виктор Балюрко.

"Я не думаю, что она будет уволена… Это дело администрации Национальной оперы", - сказал Балюрко.

Он подчеркнул, что сегодня только общественность может решить, достаточно ли извинений артистки, которые она принесла после своих высказываний.

При этом замминистра не ответил на вопрос, какие методы влияния могут быть примерены к Абдуллиной, но заявил, что "ее моральные качества" будут учитываться, если она будет претендовать на получение звания. "Я думаю, это будет учитываться, если она будет претендовать на какие-то звания. Моральные качества тоже при присвоении званий мы вынуждены учитывать", - отметил Балюрко.

Как сообщал УНИАН, в украинском сегменте социальной сети Facebook был распространен скриншот с комментарием солистки Национальной оперы Екатерины Абдуллиной в одном из обсуждений на тему русского языка.

"Отдала ребенка в русскую гимназию и еще ни разу не пожалела. Все предметы на русском, все ясно и понятно. А больше всего понравилась торжественная линейка - я даже плакала. По-русски очень красиво говорили старшеклассники. Пели и читали стихи. Так и вообще, контингент родителей и детей резко отличается от быдлячих украинских школ. В первом классе 3 раза в неделю укр язык, и выпускники разговаривают на нем куда лучше, чем выпускники укр школ. Я радуюсь, что моя дочь учится среди морально здоровых детей. А не среди быдла", - написала Абдуллина.

Позже скандальный комментарий певицы на Фейсбуке был удален.

6 сентября Министерство культуры Украины обнародовало заявление, в котором назвало высказывание Абдуллиной аморальным. "Очень стыдно, что в сфере культуры работает человек с таким низким личным уровнем культуры. Солистка Национальной оперы, которая должна была бы быть носителем духовности и национального культурного богатства, вместо этого предстала перед общественностью как аморальное, не толерантное лицо", - говорится в заявлении.

В министерстве отметили, что Абдуллина представляет Украину на международном уровне, в частности и исполняя украинские народные песни. "Поэтому она должна была бы, по меньшей мере, уважать ту культуру, носителем которой она выступает в своей профессиональной деятельности. Вместо этого она позволила себе публично высказать пренебрежение к языку и его носителям", - отмечают в ведомстве.