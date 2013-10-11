На Абдуллину завели уголовное дело за слова о «быдлячих школах» (документ)

Относительно солистки Национальной оперы Украины Екатерины Абдуллиной, которая назвала украинские школы "быдлячими", начато уголовное производство.

Об этом сообщил народный депутат Игорь Мирошниченко ("Свобода") на своей странице в Facebook.

Как говорится в ответе МВД на депутатское обращение, фотокопию которого обнародовал депутат, милицией открыто уголовное производство по признакам криминального правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 161 УК Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии).

Ведется досудебное расследование.

"Держим это дело под контролем", - сказал Мирошниченко.

Как сообщал УНИАН, в украинском сегменте социальной сети Facebook был распространен скриншот с комментарием солистки Национальной оперы Екатерины Абдуллиной в одном из обсуждений на тему русского языка. "Отдала ребенка в русскую гимназию и еще ни разу не пожалела. Все предметы на русском, все ясно и понятно. А больше всего понравилась торжественная линейка - я даже плакала. По-русски очень красиво говорили старшеклассники. Пели и читали стихи. Так и вообще, контингент родителей и детей резко отличается от быдлячих украинских школ. В первом классе 3 раза в неделю укр язык, и выпускники разговаривают на нем куда лучше, чем выпускники укр школ. Я радуюсь, что моя дочь учится среди морально здоровых детей. А не среди быдла", - написала Абдуллина.

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Позже скандальный комментарий певицы на Фейсбуке был удален.

6 сентября Министерство культуры Украины обнародовало заявление, в котором назвало высказывание Абдуллиной аморальным. "Очень стыдно, что в сфере культуры работает человек с таким низким личным уровнем культуры. Солистка Национальной оперы, которая должна была бы быть носителем духовности и национального культурного богатства, вместо этого предстала перед общественностью как аморальное, не толерантное лицо", - говорится в заявлении.

В министерстве отметили, что Абдуллина представляет Украину на международном уровне, в частности и исполняя украинские народные песни. "Поэтому она должна была бы, по меньшей мере, уважать ту культуру, носителем которой она выступает в своей профессиональной деятельности. Вместо этого она позволила себе публично высказать пренебрежение к языку и его носителям", - отмечают в ведомстве.