Прокурор: На Мельника могут надеть электронный браслет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил государственный обвинитель по делу Мельника Максим Лавренюк.

“Вопрос об апелляции будет решен после детального ознакомления с постановлением Печерского районного суда относительно применения меры пресечения для Мельника”, - сказал Лавренюк.

Прокурор также заметил, что суд обязал подозреваемого сообщать следователю или прокурору о любых перемещениях, в том числе выезде в больницу.

«В случае нарушения обязательств, возможно, речь пойдет об изменении меры пресечения», - сказал Лавренюк.

Он также сообщил, что у Мельника не отбирали никаких устройств для общения, в том числе и телефон.

“Он имеет право ими пользоваться”, - уточнил прокурор.

Кроме того, Лавренюк отметил, что постановлением суда предусмотрено применение к Мельнику электронного средства контроля его места пребывания (так называемого браслета). Однако, по его словам, вопрос о применении такого средства будет решен в ближайшее время следователям на основании постановления суда.

Лавренюк также отметил, что после 27 сентября, если будет собрано достаточно доказательств для составления обвинительного акта относительно Мельника, в соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса, обвинительный акт будет направлен на рассмотрение Печерского райсуда столицы.

“Продолжается досудебное расследование. Комментировать достаточность доказательной базы я не буду”, - отметил Лавренюк.

Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля во время получения от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за вступление их родственников в вуз, которым он руководит.

Сегодня, 1 августа, Печерский районный суд Киева избрал Мельнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно.