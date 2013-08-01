Мельника посадили под домашний арест

Печерский районный суд Киева избрал подозреваемому в получении взятки ректору Национального университета Государственной налоговой службы Петру Мельнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня.

В то же время суд постановил отказать следователю в удовлетворении ходатайства Об избрании Мельнику меры пресечения в виде ареста.

“Суд постановил применить к подозреваемому Мельнику в получении взятки меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября 2013 года включительно на время проведения расследования”, - говорится в решении суда.

Кроме того, суд запретил Мельнику покидать его местожительства. Однако суд разрешил подозреваемому, учитывая его состояние здоровья, покидать жилье исключительно для посещения лечебных заведений города Киева и города Ирпень, а также для участия в процессуальных действиях уголовного производства. При этом суд обязал Мельника сообщать следователю, когда он покидает жилье, воздержаться от общения с потерпевшими и свидетелями и сдать на хранение следователю свой внутренний и загранпаспорт и другие документы, дающие право выезда из Украины. Также судья отметила, что защитники могут обжаловать решение суда в течение 5 дней с момента объявления решения в апелляционном порядке.

После заседания суда Мельника на носилках перенесли в карету скорой помощи и отвезли в неизвестном направлении. Сам Мельник комментировать решение суда отказался.

Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля во время получения от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за вступление их родственников в вуз, которым он руководит.