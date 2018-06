Пресс-конференция iForum 24 апреля соберет всех селебрити русскоязычного Интернета

Пресс-конференция самой большой конференции интернетчиков iForum пройдет в 3 частях. Журналисты смогут задать вопросы тем, кто делает Интернет сегодня.

Из первых уст вы узнаете:

- От Антона Носика (SUP Media) - Станет ли Уанет частью Рунета? Есть ли будущее у местных массовых проектов?

- От Александра Ольшанского (Internet Invest) — Все о трендах развития Интернета вчера сегодня, завтра.

- От Игоря Ашманова (АиП) - Все, что вы хотели бы знать о Рунете

- От Бориса Ложкина (UMH) - О медийном рынке Украины

- От Денис Довгополого (GrowthUp) - О сделках с украинскими ИТ-проектами за год.

- От Катерины Костеревой (Terrasoft) — О том, почему в Украине так мало продуктовых ИТ-компаний

- От Евгеня Шевченко (UaMaster) — Все об интернет-рекламе в Украине.

- От Александра Савченко (МВД) — О киберпреступности в нашей стране.

- От Дмитрия Шоломко (Google Украина) — О конкуренции с крупнейшими социальными сетями за рекламные деньги в Украине.

- От Ольги Белькова (народный депутат) — О законотворчестве, которое реально повлияло на ИТ-рынок

- От Виктории Остапчук (Синергия) — О защите авторских прав в ИТ

А также о многом другом.

На пресс-конференцию приглашены:

Часть первая: 11-20

Антон Носик (SUP Media),

Денис Довгополый (GrowthUp),

Борис Ложкин (UMH)

Катерина Костерева (Terrasoft)

Игорь Ашманов (АиП),

Дмитрий Шоломко (Google Украина)

Часть вторая: 12-20

Александр Ольшанский (Internet Invest)

Александр Савченко (МВД)

Дмитрий Сатин (UsabilityLab)

Никита Зельцер (Karamba TV)

Василий Эсманов (Look At Me) Алексей Мась (УБС)

Часть третья: 13-20

Евгений Шевченко (UaMaster)

Виктория ОСТАПЧУК (Синергия)

Дмитрий Лисицкий (Холдинг UOV)

Кирилл Готовцев («Маньяко»)

Сергей Корж (Wish&Present)

Алекс Пацай (Parallels)

Ольга Белькова (народный депутат)

В рамках подготовки открыта аккредитация СМИ и независимых журналистов.

Пресс-центр iForum'a:

Валентина Гнилуша

091 940 22 22

gnilusha.v@gmail.com

Справочная информация

Форум интернет-деятелей (iforum.ua) — самая большая оффлайн-конференция в Украине. Форум является общественным движением, созданным группой энтузиастов, и посвящен проблемам развития Интернета. Проходит ежегодно в апреле, начиная с 2009 года. В 2011 количество участников — 3743 человек — было сочтено рекордным для профильных оффлайн-мероприятий Уанета, в результате чего iForum был признан Национальным реестром рекордов самой большой конференцией в Украине. В 2012 году его посетили 5 576 человек.