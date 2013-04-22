Пресс-конференция iForum 24 апреля соберет всех селебрити русскоязычного Интернета
Пресс-конференция самой большой конференции интернетчиков iForum пройдет в 3 частях. Журналисты смогут задать вопросы тем, кто делает Интернет сегодня.
Из первых уст вы узнаете:
- От Антона Носика (SUP Media) - Станет ли Уанет частью Рунета? Есть ли будущее у местных массовых проектов?
- От Александра Ольшанского (Internet Invest) — Все о трендах развития Интернета вчера сегодня, завтра.
- От Игоря Ашманова (АиП) - Все, что вы хотели бы знать о Рунете
- От Бориса Ложкина (UMH) - О медийном рынке Украины
- От Денис Довгополого (GrowthUp) - О сделках с украинскими ИТ-проектами за год.
- От Катерины Костеревой (Terrasoft) — О том, почему в Украине так мало продуктовых ИТ-компаний
- От Евгеня Шевченко (UaMaster) — Все об интернет-рекламе в Украине.
- От Александра Савченко (МВД) — О киберпреступности в нашей стране.
- От Дмитрия Шоломко (Google Украина) — О конкуренции с крупнейшими социальными сетями за рекламные деньги в Украине.
- От Ольги Белькова (народный депутат) — О законотворчестве, которое реально повлияло на ИТ-рынок
- От Виктории Остапчук (Синергия) — О защите авторских прав в ИТ
А также о многом другом.
На пресс-конференцию приглашены:
Часть первая: 11-20
Антон Носик (SUP Media),
Денис Довгополый (GrowthUp),
Борис Ложкин (UMH)
Катерина Костерева (Terrasoft)
Игорь Ашманов (АиП),
Дмитрий Шоломко (Google Украина)
Часть вторая: 12-20
Александр Ольшанский (Internet Invest)
Александр Савченко (МВД)
Дмитрий Сатин (UsabilityLab)
Никита Зельцер (Karamba TV)
Василий Эсманов (Look At Me) Алексей Мась (УБС)
Часть третья: 13-20
Евгений Шевченко (UaMaster)
Виктория ОСТАПЧУК (Синергия)
Дмитрий Лисицкий (Холдинг UOV)
Кирилл Готовцев («Маньяко»)
Сергей Корж (Wish&Present)
Алекс Пацай (Parallels)
Ольга Белькова (народный депутат)
В рамках подготовки открыта аккредитация СМИ и независимых журналистов.
Пресс-центр iForum'a:
Валентина Гнилуша
091 940 22 22
Справочная информация
Форум интернет-деятелей (iforum.ua) — самая большая оффлайн-конференция в Украине. Форум является общественным движением, созданным группой энтузиастов, и посвящен проблемам развития Интернета. Проходит ежегодно в апреле, начиная с 2009 года. В 2011 количество участников — 3743 человек — было сочтено рекордным для профильных оффлайн-мероприятий Уанета, в результате чего iForum был признан Национальным реестром рекордов самой большой конференцией в Украине. В 2012 году его посетили 5 576 человек.