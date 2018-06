Награждение премий «Оскар»: список победителей (обновляется)

В номинации "Лучшая мужскую роль второго плана", где за премию боролись:

Алан Аркин (Alan Arkin) — "Операция «Арго"

Роберт де Ниро (Robert De Niro) — "Мой парень — псих"

Филип Сеймур Хоффман (Philip Seymour Hoffman) — "Мастер"

Томми Ли Джонс (Tommy Lee Jones) — "Линкольн"

Кристоф Вальц (Christoph Waltz) — "Джанго освобождённый"

победу одержал Кристоф Вальц.

В номинациях "Анимационный короткометражный фильм", где боролись:

Адам и его собака / Adam and Dog"

Свежий авокадо / Fresh Guacamole"

Вверх тормашками / Head over Heels

Симпсоны: Мучительная продлёнка / Maggie Simpson: The Longest Daycare

Бумажный роман / Paperman

и "Анимационный полнометражный фильм":

Храбрая сердцем (Brave)

Франкенвини (Frankenweenie)

Паранорман (ParaNorman)

Пираты! Банда неудачников (The Pirates! In an Adventure with Scientists!)

Ральф (Wreck-It Ralph)

Оскаров получают "Храбрая сердцем" и "Бумажный роман".

В номинации "Лучшие визуальные эффекты" и "Лучшая операторская работа" побеждает фильм "Жизнь Пи".

В категории "Лучшие костюмы", где номинировались:

Жаклин Дюрран (Jacqueline Durran) — "Анна Каренина"

Пако Дельгадо (Paco Delgado) — "Отверженные"

Джоанна Джонстон (Joanna Johnston) — "Линкольн"

Эйко Исиока (Eiko Ishioka) — "Белоснежка: Месть гномов"

Коллин Этвуд (Colleen Atwood) — "Белоснежка и охотник", победу одержала Жаклин Дюрран, а в номинации "Лучший грим и прически" - Лиза Уэсткотт и Джули Дартнелл за фильм "Отверженные".

В номинации "Лучший короткометражный игровой фильм" победителем становится Шон Кристенсен за фильм "Сейчас или никогда".

В номинации "Лучший документальный короткометражный фильм" победителем становится работа "Иносенте" Шона Файла.

Обладателем Оскара в номинации "Лучший документальный фильм года" стал фильм "В поисках Сахарного Человека" Малика Бенджеллула.

В номинации "Лучший фильм на иностранном языке" победителем стал фильм "Любовь" Михаэля Ханеке. Напомним, работа Ханеке стала за всю историю Оскара восьмым фильмом на иностранном языке, номинированным также в категории "Лучший фильм".

"Оскар" в номинации "Лучший звук" получает фильм "Отверженные".

В номинации "Лучший звуковой монтаж" было вручено сразу два "Оскара" - фильму "Цель номер один" и фильму "Скайфолл".

В номинации "Лучшая женская роль второго плана", где боролись:

Эми Адамс (Amy Adams) — "Мастер"

Салли Филд (Sally Field) — "Линкольн"

Энн Хэтэуэй (Anne Hathaway) — "Отверженные"

Хелен Хант (Helen Hunt) — "Суррогат"

Джеки Уивер (Jacki Weaver) — "Мой парень — псих", премию получает Энн Хэтэуэй.

В номинации "Лучший монтаж" победителем становится "Операция "Арго".

Лучшими художниками-постановщиками становятся Рик Картер и Джим Эриксон за фильм "Линкольн".

В номинации "Лучший саундтрек" побеждает Майкл Данна за фильм "Жизнь Пи".

В категории "Лучшая песня к фильму" ожидаемо победила Адель с песней Skyfall.

В номинации "Адаптированный сценарий" премию получил Крис Террио за фильм "Операция "Арго", а Квентин Тарантино стал обладателем Оскара за "Лучший оригинальный сценарий" к фильму «Джанго освобождённый».

В номинации "Лучший режиссер" победил Энг Ли за фильм "Жизнь Пи".

Победительницей в номинации "Лучшая женская роль" становится Дженнифер Лоуренс за фильм "Мой парень — псих".

Оскар за "Лучшую мужскую роль" получает Дэниел Дэй-Льюис за роль Линкольна.

Оскар за "Лучший фильм" получает фильм Бена Аффлека «Операция "Арго"».