Награждение премий «Оскар»: список победителей (обновляется)
Стали известны первые обладатели премий Оскар в Лос-Анжелесе.
В номинации "Лучшая мужскую роль второго плана", где за премию боролись:
Алан Аркин (Alan Arkin) — "Операция «Арго"
Роберт де Ниро (Robert De Niro) — "Мой парень — псих"
Филип Сеймур Хоффман (Philip Seymour Hoffman) — "Мастер"
Томми Ли Джонс (Tommy Lee Jones) — "Линкольн"
Кристоф Вальц (Christoph Waltz) — "Джанго освобождённый"
победу одержал Кристоф Вальц.
В номинациях "Анимационный короткометражный фильм", где боролись:
Адам и его собака / Adam and Dog"
Свежий авокадо / Fresh Guacamole"
Вверх тормашками / Head over Heels
Симпсоны: Мучительная продлёнка / Maggie Simpson: The Longest Daycare
Бумажный роман / Paperman
и "Анимационный полнометражный фильм":
Храбрая сердцем (Brave)
Франкенвини (Frankenweenie)
Паранорман (ParaNorman)
Пираты! Банда неудачников (The Pirates! In an Adventure with Scientists!)
Ральф (Wreck-It Ralph)
Оскаров получают "Храбрая сердцем" и "Бумажный роман".
В номинации "Лучшие визуальные эффекты" и "Лучшая операторская работа" побеждает фильм "Жизнь Пи".
В категории "Лучшие костюмы", где номинировались:
Жаклин Дюрран (Jacqueline Durran) — "Анна Каренина"
Пако Дельгадо (Paco Delgado) — "Отверженные"
Джоанна Джонстон (Joanna Johnston) — "Линкольн"
Эйко Исиока (Eiko Ishioka) — "Белоснежка: Месть гномов"
Коллин Этвуд (Colleen Atwood) — "Белоснежка и охотник", победу одержала Жаклин Дюрран, а в номинации "Лучший грим и прически" - Лиза Уэсткотт и Джули Дартнелл за фильм "Отверженные".
В номинации "Лучший короткометражный игровой фильм" победителем становится Шон Кристенсен за фильм "Сейчас или никогда".
В номинации "Лучший документальный короткометражный фильм" победителем становится работа "Иносенте" Шона Файла.
Обладателем Оскара в номинации "Лучший документальный фильм года" стал фильм "В поисках Сахарного Человека" Малика Бенджеллула.
В номинации "Лучший фильм на иностранном языке" победителем стал фильм "Любовь" Михаэля Ханеке. Напомним, работа Ханеке стала за всю историю Оскара восьмым фильмом на иностранном языке, номинированным также в категории "Лучший фильм".
"Оскар" в номинации "Лучший звук" получает фильм "Отверженные".
В номинации "Лучший звуковой монтаж" было вручено сразу два "Оскара" - фильму "Цель номер один" и фильму "Скайфолл".
В номинации "Лучшая женская роль второго плана", где боролись:
Эми Адамс (Amy Adams) — "Мастер"
Салли Филд (Sally Field) — "Линкольн"
Энн Хэтэуэй (Anne Hathaway) — "Отверженные"
Хелен Хант (Helen Hunt) — "Суррогат"
Джеки Уивер (Jacki Weaver) — "Мой парень — псих", премию получает Энн Хэтэуэй.
В номинации "Лучший монтаж" победителем становится "Операция "Арго".
Лучшими художниками-постановщиками становятся Рик Картер и Джим Эриксон за фильм "Линкольн".
В номинации "Лучший саундтрек" побеждает Майкл Данна за фильм "Жизнь Пи".
В категории "Лучшая песня к фильму" ожидаемо победила Адель с песней Skyfall.
В номинации "Адаптированный сценарий" премию получил Крис Террио за фильм "Операция "Арго", а Квентин Тарантино стал обладателем Оскара за "Лучший оригинальный сценарий" к фильму «Джанго освобождённый».
В номинации "Лучший режиссер" победил Энг Ли за фильм "Жизнь Пи".
Победительницей в номинации "Лучшая женская роль" становится Дженнифер Лоуренс за фильм "Мой парень — псих".
Оскар за "Лучшую мужскую роль" получает Дэниел Дэй-Льюис за роль Линкольна.
Оскар за "Лучший фильм" получает фильм Бена Аффлека «Операция "Арго"».