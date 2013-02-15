Суд вынес приговор водителю, из-за которого погибли 16 российских паломников

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

Согласно сообщению, 15 февраля Черниговский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Российской Федерации, который 7 июля 2012 года совершил дорожно-транспортное происшествие с тяжелыми последствиями.

Приговором суда водитель автобуса осужден по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 2 года.

Вместе с тем, государственное обвинение считает, что мера наказания не отвечает тяжести совершенного преступления. На приговор суда первой инстанции прокуратура готовит апелляцию.

Как сообщал УНИАН, автобус Scania с российскими паломниками попал в аварию 7 июля 2012 года на трассе Новые Яриловичи – Киев близ села Топчеевка Черниговского района. В результате ДТП погибли 16 пассажиров, еще 26 – получили травмы разной тяжести.