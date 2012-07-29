Состоялось первое всеукраинское паломничество к Галицкой чудотворной иконе

Сегодня в селе Крилос (Древний Галич) Галичского района Ивано-Франковской области с участием главы УГКЦ состоялось первое всеукраинское патриаршее паломничество к Галицкой чудотворной иконе Крилоской Богородицы.

Как передает корреспондент УНИАН, глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав (Шевчук) вместе с епископатом УГКЦ отслужил архиерейскую божественную литургию к Крилоской Богородице по случаю Года святых таинств. В литургии приняли участие руководители области, районов и городов, народные депутаты Украины.

Впервые нынешнее паломничество имело статус всеукраинского и проходило под лозунгом «Ви, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися» и стало своеобразной кульминацией Года святых таинств.

Во время богомолья более тысячи детей со всей Украины приступили к первой исповеди и святому причастию. Глава УГКЦ самым молодым паломникам лично уделил святые Тайны. Блаженнейший также дал особое благословение и освятил освященной водой молодоженов.

По словам организаторов, в паломничестве приняли участие более 30 тысяч паломников.

На протяжении богомолья все паломники прошли обряд возобновления Крестных обетов, поклонились чудотворной иконе, посетили музей истории Древнего Галича (новую экспозицию открыл глава УГКЦ), прошли крестным путем, выпили воды из чудотворного источника.

Справка УНИАН. По народным сказаниям, икону Галицкой Матери Божьей в Галич в середине ХІІ ст. привезли из Константинополя, столицы Византии, с которой галичские князья поддерживали тесные политические и культурные связи. В 1157 г. в Галиче освятили Успенский собор и галичский князь Ярослав Осмомысл подарил икону Пресвятой Богородицы храму. Во время турецко-татарского нашествия на Галицко-Волынское княжество Успенская церковь была разграблена и сожжена. Спустя некоторое время Галичскую чудотворную икону нашли невредимой в лесу у с. Сокол неподалеку от Крилоса. В 1435 году жители передали икону в монастырский храм, где она прославилась разными чудесами. В 1707 году епископ Иосиф Шумлянский своей грамотой на основании представления Духовной комиссии, которая опросила очевидцев чудотворных исцелений, провозгласил икону чудотворной и передал ее обратно в Крилоский Успенский монастырь, а впоследствии ее передали в заново отстроенную церковь Успения Пресвятой Богородицы.

В 1773 г. для иконы изготовили серебряный оклад. Поклониться иконе в Крилос приезжали галичские митрополиты Сильвестр Сембратович и Андрей Шептицкий. Паломничества к Крилоской чудотворной иконе проходили до 1960 года – до закрытия Успенской церкви, которая стала экспозиционной частью музея истории княжеского Галича.

28 августа 2006 года глава УГКЦ Любомир Гузар на праздник Успения Пресвятой Богородицы короновал Крилоскую чудотворную икону.

Синод епископов УГКЦ провозгласил 2012-й Годом святых тайн, чтобы как можно лучше подготовиться к празднованию 1025-летия Крещения Руси-Украины в 2013 году.