Берега речки Уж покрылись белой пеной и мертвой рыбой
Отравленная вода уже достигла реки Припять и в скором времени попадет в Днепр
Прокуратура Житомирской области привлекла специалистов к проверке факта мора рыбы в речке Уж, протекающей через районный центр Коростень.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.
«Как стало известно, в реке Уж, которая протекает вблизи г. Коростень, обнаружена неживая рыба. С целью установления причины гибели рыбы в реке Уж прокуратурой Житомирской области дано поручение соответствующим контролирующим органам провести проверку», - говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, Государственная экологическая инспекция в Житомирской области изучит состояние воды в реке, будут отобраны все необходимы образцы для проведения лабораторных исследований и установления причины, которая привела к мору рыбы. Специалисты Главного государственного управления охраны, использования и воссоздания водных живых ресурсов и регуляции рыболовства в Житомирской области должны установить масштабы потерь и подсчитать нанесенный ущерб. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.
При этом об опасности для населения города и близлежащих сел, пьющих воду из реки Уж, ничего не сообщается.
По информации ТСН, в Житомирской области, возле Коростеня, в реке Уж несколько дней назад произошел массовый мор рыбы. Берега водоема покрылись белой пеной и мертвой рыбой. Рыбаки жалуются, что свежепойманную рыбу есть невозможно, поскольку она пахнет "химией".
«Здесь на квадратный метр до ста голов погибшей рыбы. Какая-то экологическая катастрофа произошла», - прокомментировал ситуацию ведущий специалист отдела ихтиологии Главного государственного управления рыбоохраны Сергей ПРОКОПЕНКО.
«Это безобразие не может иметь оправданий. Дело в том, что за месяц будет нерест. Поймите, большинство рыбы, которая сейчас погибла, могла дать миллиарды своего потомства», - заявил председатель Ассоциации рыболовов Украины Александр ЧИСТЯКОВ.
На месте происшествия на данный момент развернула работу собранная по требованию прокуратуры комиссия. Предварительный размер ущерба, по оценкам специалистов, превысил 3 млн. грн.
Вместе с тем отравленная вода из реки Уж достигла реки Припять и в скором времени попадет в Днепр.