Берега речки Уж покрылись белой пеной и мертвой рыбой

Прокуратура Житомирской области привлекла специалистов к проверке факта мора рыбы в речке Уж, протекающей через районный центр Коростень.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

«Как стало известно, в реке Уж, которая протекает вблизи г. Коростень, обнаружена неживая рыба. С целью установления причины гибели рыбы в реке Уж прокуратурой Житомирской области дано поручение соответствующим контролирующим органам провести проверку», - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, Государственная экологическая инспекция в Житомирской области изучит состояние воды в реке, будут отобраны все необходимы образцы для проведения лабораторных исследований и установления причины, которая привела к мору рыбы. Специалисты Главного государственного управления охраны, использования и воссоздания водных живых ресурсов и регуляции рыболовства в Житомирской области должны установить масштабы потерь и подсчитать нанесенный ущерб. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

При этом об опасности для населения города и близлежащих сел, пьющих воду из реки Уж, ничего не сообщается.

По информации ТСН, в Житомирской области, возле Коростеня, в реке Уж несколько дней назад произошел массовый мор рыбы. Берега водоема покрылись белой пеной и мертвой рыбой. Рыбаки жалуются, что свежепойманную рыбу есть невозможно, поскольку она пахнет "химией".

«Здесь на квадратный метр до ста голов погибшей рыбы. Какая-то экологическая катастрофа произошла», - прокомментировал ситуацию ведущий специалист отдела ихтиологии Главного государственного управления рыбоохраны Сергей ПРОКОПЕНКО.

«Это безобразие не может иметь оправданий. Дело в том, что за месяц будет нерест. Поймите, большинство рыбы, которая сейчас погибла, могла дать миллиарды своего потомства», - заявил председатель Ассоциации рыболовов Украины Александр ЧИСТЯКОВ.

На месте происшествия на данный момент развернула работу собранная по требованию прокуратуры комиссия. Предварительный размер ущерба, по оценкам специалистов, превысил 3 млн. грн.

Вместе с тем отравленная вода из реки Уж достигла реки Припять и в скором времени попадет в Днепр.