Ужасные монстры Lordi - кто они

Lordi менее всего отвечает стандартным представлениям об участниках Евровидения. И большинство финских представителей шоу-бизнеса сходятся во мнении о том, что такого на Евровидении еще не было. Музыкальные композиции рок-группы, сопровождающиеся множеством спецэффектов, представляют собой сочетание тяжелого рока и сюжетов из фильмов ужасов.

В составе группы: ее лидер и вдохновитель - король зла Lordi, басист Окс (Ox), воин-монстр - ударник Кита (Kita), ожившая мумия - гитарист Амен (Amen) и даже одна женщина, выглядящая на сцене не меньшим монстром, чем все остальные - играющая на клавишных Ава (Awa).

История группы началась в 1990-х годах, но известность она получила только в 2002 году благодаря синглу Would You Love A Monsterman? В 2003 году последовал другой хит - Devil Is A Loser. Настоящую популярность завоевал в Финляндии последний альбом группы The Arockalypse, в котором есть и хит Hard Rock Hallelujah, с которым Lordi поехал на Евровидение. К настоящему моменту продано уже 15 тысяч экземпляров альбома.

По признанию самого Lordi, настоящее имя которого Томи Путаансуу (Tomi Putaansuu), его кумирами всегда были группы KISS, Twisted Sister, Alice Cooper, W.A.S.P., U.D.O.

Лидер группы точно знает, как должны выглядеть ее участники и каким должно быть выступление. Все маски и костюмы сделаны вручную. Собственную маску Lordi практически каждый раз создает заново.

В интервью журналу Suomen Kuvalehti 32-летний музыкант признается, что больше всего его раздражают обвинения группы в сатанизме.

"Я не понимаю, когда люди не отличают театра от действительности. Они видят картинку в журнале и думают, что на ней изображен сатанист. У него ведь и рога на голове. Но по такой логике и корова - от дьявола", - говорит он.

"Чтобы нас обвинять, надо действительно плохо владеть английским. Мы же поем, что devil is a looser", - добавляет Lordi.

Выступление группы он характеризует как "театральное рок-шоу, в котором есть элементы фильма ужасов".

Несмотря на темы зла, смерти и мира ночных кошмаров в песнях группы, среди ее поклонников есть даже маленькие дети. Это не удивляет Lordi. "Мы выглядим как монстры, которых можно найти среди детских игрушек", - говорит он.

