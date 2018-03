Завершился конкурс "Евровидение-2006". На первом месте группа "Лорди" из Финляндии с песней "Хард рок Аллилуйя". “Монстры" собрали 292 балла, причем зрители из 8 стран (Дании, Швеции, Норвегии, Эстонии, Польши, Великобритании, Исландии и Греции) отдали им 1-е место и соответственно по 12 баллов. По 10 баллов единственные представители рока ("костюмированного рока") на поп-конкурсе получили от Андорры, Хорватии, Ирландии, Литвы, Германии, Исландии). И по 8 - из Латвии, Бельгии, Швейцарии, России, Франции. Еще в ходе конкурса возможность победы "Лорди" казалась невозможной, настолько финны выделялись среди других участников. Но, похоже, Европа так наелась "розовой попсы", что проголосовала за "ужасных монстров рока". Теперь следующее "Евровидение" пройдет в Хельсинки.

На втором - Дима Билан (Россия) с песней Never Let You Go". В целом он набрал 248 баллов.

На третьем - группа "Хари Мата Хари" (Босния и Герцеговина) с мягкой лирической "Лейлой". Симпатии зрителей принесли ей 229 балов.

Тина Кароль, представлявшая Украину - на седьмом месте. Ее оценки были очень ровными. Только 10 стран не включили ее в 10 лучших исполнителей. Но первой Тину назвали только португальцы. Для российских, армянских, белорусских зрителей ритмичная Show Me Your Love оказалась достойной второго места. А для молдавских и турецких - третьего. 23 страны отдали Тине от 1 до 7 баллов.

Украинские зрители, определяясь с симпатиями, на первое место все-таки поставили Диму Билана, второй, на их взгляд, была боснийская "Хари Мата Хари", а третьим Андрэ из Армении с песней про любовь, точнее про ее отсутствие: Without You Love. Далее среди предпочтений украинской публики (по нисходящей): победители "Лорди", Карола из Швеции (песня Invincible), литовская "ЛТ Юнайтед" с откровенно юморным номером We Are the Winners of Eurovision, латвийская "Космос" (единственная группа, выступавшая без инструментального сопровождения, песня I Hear Your Heart), норвежка Кристен Гульдбрандсен (Alvedansen), ирландец Брайан Кеннеди (Every Song Is A Cry For Love) и румын Михай Трайстариу (Tornero).