Не бойтесь ошибаться, говорит языковед.

Языковед Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1" дал психологические советы тем людям, которые постепенно переходят или планируют перейти на украинский язык.

5 лайфхаков, как перейти на украинский

Начните с этикетных формул. Здоровайтесь, прощайтесь и благодарите на украинском.

Начинайте общение на "соловьиной" в кругу знакомых. Хотя бы на часок. Попросите их исправлять вас во время общения.

Не бойтесь ошибаться. Забыли слово - попросите окружающих помочь.

Будьте упрямыми - и результат не заставит себя ждать.

Вкусно и щедро ругайтесь на украинском в своем кругу. Речь идет о фразах вроде: "Трясця!", "Нехай тебе качка копне".

Отметим, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину многие жители начали в общении и в соцсетях переходить на украинский.

Как перейти на украинский: еще советы от Авраменко

Кроме экспресс-уроков, чтения книг, просмотра фильмов, Авраменко советовал прежде всего разговаривать. Начинайте говорить, не бойтесь ошибаться, исправляйте друг друга. Лучший тренажер по изучению любого языка – это процесс разговора, отмечал языковед.

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