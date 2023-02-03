Языковед Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1" дал психологические советы тем людям, которые постепенно переходят или планируют перейти на украинский язык.
5 лайфхаков, как перейти на украинский
- Начните с этикетных формул. Здоровайтесь, прощайтесь и благодарите на украинском.
- Начинайте общение на "соловьиной" в кругу знакомых. Хотя бы на часок. Попросите их исправлять вас во время общения.
- Не бойтесь ошибаться. Забыли слово - попросите окружающих помочь.
- Будьте упрямыми - и результат не заставит себя ждать.
- Вкусно и щедро ругайтесь на украинском в своем кругу. Речь идет о фразах вроде: "Трясця!", "Нехай тебе качка копне".
Отметим, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину многие жители начали в общении и в соцсетях переходить на украинский.
Как перейти на украинский: еще советы от Авраменко
Кроме экспресс-уроков, чтения книг, просмотра фильмов, Авраменко советовал прежде всего разговаривать. Начинайте говорить, не бойтесь ошибаться, исправляйте друг друга. Лучший тренажер по изучению любого языка – это процесс разговора, отмечал языковед.