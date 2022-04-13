Лучший тренажер по изучению любого языка – это процесс разговора, говорит он.

Сейчас многие граждане, которые раньше в быту разговаривали на русском, выбирают для общения украинский. Однако не у всех сразу получается, люди немного закрываются, боятся совершить ошибки.

Языковед Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1" отмечает, что ничего не надо бояться.

"Кроме экспресс-уроков, чтения книг, просмотра фильмов, я советую прежде всего говорить. Для того, чтобы накачать мышцы, что нам надо? Они не вырастут, если мы будем просто читать книжку с упражнениями. Вот так именно язык, начинайте говорить, не бойтесь ошибаться, исправляйте друг друга. Лучший тренажер по изучению любого языка – это процесс разговора", - поощрил он.

Отметим, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину многие жители начали в общении и в соцсетях переходить на украинский.

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