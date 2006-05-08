Европейское хозяйство идет вгору

Еврокомиссия повысила прогнозные показатели экономического роста в 25 странах-членах Евросоюза в 2006 году.

Как сообщил в Брюсселе журналистам еврокомиссар по экономике Хоаким АЛЬМУНИЯ, в целом по ЕС рост экономических показателей по итогам текущего года ожидается на уровне 2,3%, а в странах, перешедших на единую европейскую валюту - евро, - 2,1%.

В феврале этого года прогноз Еврокомиссии на экономический рост составлял 1,6% и 1,3% соответственно, отмечает РИА «Новости».

Х.АЛЬМУНИЯ объяснил повышение прогнозной оценки, в частности, ростом инвестиций в экономику ЕС и улучшением финансово-экономической ситуации в Германии. Эта страна на протяжении трех последних лет испытывает избыточный дефицит госбюджета.

В 2007 году высший орган исполнительной власти ЕС ожидает прироста экономики в целом по ЕС в 2,2%, по еврозоне - в 1,8%.

Кроме того, еврокомиссар сообщил, что в ЕС в 2006-2007 годах будет создано 3,5 миллиона новых рабочих мест, что позволит снизить уровень безработицы с более чем 9% в 2004 году до 8,2% в 2007 году.