Зварича под конвоем доставили в суд

Сегодня в 11.00 Оболонский районный суд Киева начал рассмотрение по существу уголовного дела по обвинению во взяточничестве бывшего председателя Львовского апелляционного административного суда Игоря ЗВАРИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, подсудимый под конвоем доставлен из следственного изолятора в зал судебных заседаний.

Как отметил в начале заседания председательствующий в процессе судья Владислав ДЕВЯТКО, накануне в суд поступило ходатайство от подсудимого о том, чтобы его дело рассматривалось не одним судьей, а коллегиально – тремя судьями.

Как объяснил председательствующий, подсудимый имеет право заявить такое ходатайство, поскольку за совершенное подсудимым преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок более 10 лет.

Как сообщал УНИАН, уголовное дело в отношении И.ЗВАРИЧА было возбуждено в декабре 2008 года - он подозревался в получении 100 тыс. долларов взятки за принятие незаконного решения. И.ЗВАРИЧ скрывался, но был задержан в марте 2009 года.