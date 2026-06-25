Вышел трейлер семейной анимационной комедии о легендарном барашке Шоне

Фильм выйдет в украинский прокат 24 сентября 2026 года.

Вышел трейлер анимационной семейной приключенческой комедии "Барашек Шон и чудовище из Мохнатой долины" (Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom), являющейся новой экранизацией популярного мультсериала от легендарной британской студии Aardman, которая в этом году отмечает свое 50-летие, и компании StudioCanal, известной по франшизе "Приключения Паддингтона".

По сюжету мультфильма, накануне Хэллоуина неуклюжий Фермер уничтожает любимую тыквенную грядку баранчика Шона и его друзей. Пытаясь все исправить с помощью научных экспериментов, овечья команда случайно запускает цепь событий, в результате которых в лесу появляется загадочный дикий зверь.

Новый трейлер знакомит зрителей с загадочным чудовищем из Мохнатой долины и очередными изобретательными проделками Шона и его друзей.

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Фильм снял режиссерский дуэт Стива Кокса и Мэттью Уолкера, которые ранее работали и над несколькими другими проектами франшизы.

Барашек Шон давно стал одним из самых любимых анимационных персонажей в мире. Сообразительный, находчивый и всегда готовый к приключениям, он вместе со своим стадом каждый раз оказывается в эпицентре невероятных историй. Важной частью франшизы также является ее фирменный юмор, построенный на визуальных шутках, пародиях и остроумных отсылках, которые одинаково увлекают как детей, так и взрослых.

Франшиза о барашке Шоне завоевала широкое признание критиков и стабильно получает положительные отзывы от ведущих мировых СМИ, которые отмечают ее уникальный визуальный язык, остроумный юмор и редкую способность сочетать простоту с глубокой эмоциональностью.

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Green Light Films, в украинский прокат фильм выйдет 24 сентября 2026 года.

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