Прокуратура требует прервать соглашение между “Укрзализныцей” и “ПриватБанком”

Генеральная прокуратура Украины требует от Министерства транспорта и связи принять меры для прекращения действия соглашения между КБ “ПриватБанк” и “Укрзализныцей”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, в апреле 2006 года Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины и ЗАО КБ „ПриватБанк” заключили соглашение о сотрудничестве, согласно которому „Укрзализныця” взяла на себя обязательство заключения всеми железными дорогами и предприятиями железнодорожного транспорта, которые входят в сферу ее управления, соглашений о сотрудничестве с этим банком.

Однако, отмечает Генпрокуратура, “в связи с тем, что данное соглашение заключено с нарушением требований законов Украины „О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства” и „О банках и банковской деятельности”, Генеральная прокуратура Украины внесла предписание министру транспорта и связи Украины Виктору БОНДАРЮ с требованием принять меры для прекращения действия соглашения”.

Как сообщал УНИАН, по словам генерального директора «Укрзализныци» Василия ГЛАДКИХ, КБ «ПриватБанк» внедрил для «Укрзализныци» зарплатный проект. В.ГЛАДКИХ отметил, что в рамках данного соглашения железнодорожники смогут также получить бесплатный (беспроцентный) кредит, и на это «ПриватБанк» готов выделить 700 млн. грн.

12 апреля председатель правления КБ «ПриватБанк» Александр ДУБИЛЕТ сообщил, что банк открыл кредитную линию для сотрудников «Укрзализныци» в объеме более 1,1 млрд. грн.