Этой весной Киеву светит самая большая вода за последние 5 лет

Гидрометцентр прогнозирует, что в этом году в Киеве будет самое большое половодье за последние пять лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на пресс-конференции начальник отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра Виктория БОЙКО.

“Если ситуация сложится более благоприятная, то есть снега уже не прибавится, и дальше он начнет медленно таять, и максимумы (воды) к Киеву по всем четырем рекам не поступят одновременно, то все ровно, мы будем иметь половодье, которое будет превышать те половодья, которые мы имели последние 5 лет”, - сказала специалист.

По ее словам, будут подтоплены дачные массивы в районах Осокорки и Позняки.

“Безусловно, будет переливаться вода через Левобережную дамбу, и в апреле, скорее всего, движение транспорта по ней будет ограничено. Возможны подтапливания в районе Бортничей, Вишен, Гнедина”, - добавила В.БОЙКО.

Также, по ее информации, следует ожидать подтапливания в районе Корчеватской набережной.

“Относительно других районов я определенно вам сказать просто не могу”, - отметила В.БОЙКО.

По словам присутствовавшего на пресс-конференции директора Украинского гидрометцентра Николая КУЛЬБИДЫ, половодье в столице ожидается в третьей декаде апреля. По данным специалистов, в водоемах города уровень воды может подняться до трех метров.

”Если мы имеем сейчас по Киеву средний уровень около 450-500, то, ориентируясь на тот прогноз, который составлен, мы можем говорить о подъеме на 2,5 - до 3-х метров выше нынешнего уровня”, - заметил М.КУЛЬБИДА.

В свою очередь, В.БОЙКО добавила: “Если даже мы будем ожидать выше среднего многолетнего уровня, например, на 20-50 см, то этот уровень не угрожает зданиям, построенным в городе на жилищных массивах”.

Она объяснила, что жилищные массивы строились с ориентацией на уровень воды, который был в 1931 году.

“Чтобы мы понимали, что это за уровень, скажу, что на сегодняшний день уровень Днепра в районе Киева - 450 см выше условного нуля. В 1931 году уровень воды, а тогда еще не было водохранилищ, был 1 тыс. 73 см выше условного нуля”, - проинформировала В.БОЙКО.

По ее словам, тяжело что-то сказать относительно местности Конча-Заспа на окраине Киева, потому что эта территория недоступна для специалистов Гидрометцентра, но, поскольку это пойменные территории, намытые, то они, в первую очередь, попадают в зону риска подтапливания.

Специалисты Гидрометцентра отметили, что все свои расчеты передают в соответствующие министерства и ведомства для подготовки и минимизации последствий возможных подтапливаний.