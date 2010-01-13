Милиция задержала мужчину, мешавшего акции протеста возле Кабмина

Сотрудники столичной милиции сегодня задержали мужчину, члена одной из общественных организаций, который мешал представителям столичной организации Партии регионов проводить возле Кабмина акцию протеста.

Как сообщили УНИАН в Печерском райуправлении милиции Киева, во время акции к правоохранителям обратился мужчина, который сказал, что его избил один из молодых людей.

При проверке этой информации нападавший был задержан сотрудниками спецподразделения «Беркут», а пострадавший направлен на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

Как отметили в милиции, никаких массовых столкновений не было допущено.

В то же время, как стало известно УНИАН, сегодня днем напротив здания КМУ проводила акцию протеста против деятельности правительства Киевская городская организация Партии регионов Украины.

Также неподалеку от них свои акции проводили общественная организация «Антирейдерский союз» и правозащитная организация «Здоровье нации».