Нарушения стандартов в теленовостях способствовали "гриппозной панике"

Многочисленные нарушения профессиональных стандартов во время освещения в телевизионных новостях темы эпидемии гриппа и появления в Украине вируса нового гриппа А/H1N1 могли стимулировать распространение паники.

К такому заключению пришли эксперты «Телекритики» по результатам мониторинга телевизионных новостей 26-31 октября – в дни, когда тема эпидемии гриппа стала главной для средств массовой информации.

Эксперты отмечают, что в телевизионных новостях практически не обнародовались ни официальная статистика, ни мнения медицинских специалистов – вирусологов, эпидемиологов, инфекционистов и др. Источником большинства цифр, которые касались количества умерших и больных в регионах, охваченных эпидемией, были политики, эти цифры, скорее всего, не проверялись и часто противоречили друг другу. В целом для телевизионных новостей была характерна сосредоточенность на заявлениях и действиях политиков, а не описательные ситуации в очагах эпидемии. Приводя статистическую информацию, журналисты и ведущие теленовостей практически никогда не указывали ее источник и период, за который она была получена.

Кроме того, самым распространенным нарушением было обнародование слухов и непроверенной информации о причинах и обстоятельствах гибели людей, а также действиях власти, связанных с борьбой с эпидемией. В частности, телеканал «1+1» обнародовал информацию о вроде бы дезинфекции воздуха в Тернополе, ссылаясь при этом на неофициальный источник. В действительности дезинфекция воздуха невозможна и, во всяком случае, не может быть мерой борьбы с вирусными инфекциями, отмечают эксперты "Телекритики". Еще одним недостатком была путаница в определениях, когда журналисты не понимали разницы между эпидемией сезонного гриппа и пандемией нового («калифорнийского»), или повторяли вслед за политиками недостоверную информацию, основанную на непонимании разницы между этими двумя понятиями.

Также эксперты отмечают рост количества сообщений, которые имеют косвенные признаки заказа, связанных именно с борьбой против эпидемии гриппа, в частности заявлений кандидатов в президенты. Абсолютное большинство материалов, которые вызывают подозрения в отношении заказного характера, в эти дни имели именно такой вид. В частности, это 7 из 12 подозрительных материалов в эфире телеканала ICTV, который, как и в предыдущие месяцы, сохранил «лидерство» по количества подобных нарушений стандартов. В течение недели в эфире «1+1» было выявлено 8 подозрительных материалов, все посвящены гриппу; в эфире Нового канала – 6 материалов, из них 4 – о гриппе. Меньше всего подозрительных материалов – по 3 – показали СТБ и ТРК «Украина»; все они представляли собой заявления политиков относительно гриппа.

По мнению экспертов «Телекритики», тот факт, что даже вся серьезность эпидемической угрозы не удержала журналистов от обслуживания пиар-потребностей кандидатов в президенты именно в контексте этой темы, является свидетельством чрезвычайно угрожающей тенденции в отечественных СМИ.

По данным мониторинга, изменилась ситуация в антирейтинге количества материалов, содержащих нарушение профессиональных стандартов, но не имеющих признаков заказа. Телеканал «1+1» уступил первое место ICTV, который за 5 дней показал 57 таких материалов; второе место занял «Интер» с 42 материалами, третье – «Новый канал» с 29, и четвертое – «1+1» с 24 некачественными материалами. Менее всего материалов с нарушениями традиционно у 5-го канала и Первого национального – 12 и 13 соответственно.

Справка УНИАН. С июня 2009 года в рамках проекта «У-медиа» «Мониторинг соблюдения журналистских стандартов и повышения медиаграмотності широкого круга украинских граждан», который реализовывается общественной организацией «Телекритика» и ГО «Институт массовой информации» при поддержке Internews Network, на сайте «Телекритика» еженедельно публикуется анализ соблюдения профессиональных стандартов в работе информационных служб украинских телеканалов. Проект направлен на повышение уровня медиаграмотності украинского общества, стимулирования медиа к ответственности и соблюдение журналистских стандартов, повышение качества медийного продукта.