Критики высмеяли БДСМ-драму "50 оттенков"

Кинокритики западных изданий сходили на премьеру БДСМ-мелодрамы "Пятьдесят оттенков свободы" Джеймса Фоули и написали разгромные рецензии.

Портал Mashable опубликовал самые иронические цитаты кинокритиков о фильме "50 оттенков свободы".

"Это твое? - спросила она, словно оказавшись в сказке семьи Кардашьян. - Это наше, - ответил он. И Христос заплакал", - описывает одну из сцен Entertainment Weekly.

"Это фильм, в котором одна из самых эмоциональных сцен появилась только благодаря проплаченной рекламе Audi, - отмечает The Telegraph. - (Кристиан Грей) оказался большим фанатом Пола Маккартни, когда тот играл в Wings. Через шесть месяцев брака он точно выбросит все садомазохистские приспособления со своей Красной комнаты боли и поставит там спортивные тренажеры".

"Свяжите меня, заставьте смотреть плохие фильмы. Только, пожалуйста, больше никаких "Пятидесяти оттенков"", - умолял автор из New York Daily News.

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"Джек Хайд - вот это имя у персонажа. Как имена Грей и Стол, оно бьет нам в лицо метафорами с изяществом гигантского дилдо", - пишет The Hollywood Reporter.

Справка: Эротическая франшиза также включает в себя фильмы "Пятьдесят оттенков серого", "На пятьдесят оттенков темнее". Первая часть удостоилась антипремии "Золотая малина" как худший фильм 2015 года.