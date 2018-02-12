В сети разгорается новый языковой скандал: в венгерском ресторане Киева отказались обслужить замминистра на украинском

13:05, 12 февраля 2018
Общество
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По словам Федорович, обсуживающий персонал и администратор категорически отказались обслуживать ее на государственном языке / фото news.church.ua

По словам Федорович, ресторан расположен в центре Киева на улице Большая Васильковская.

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 "Только что в заведении под названием "Угорський дім" мне категорически отказали в обслуживании на государственном языке. Сразу — официант, а потом — администратор. Даже замечания и большие просьбы были безрезультатны. Еще раз — это была категорическая позиция работников заведения. Выводы делайте сами", — написала Федорович на своей странице в Facebook.

Ранее заведения Харькова шокировали журналистов отсутствием украинского языка.

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