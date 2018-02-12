В сети разгорается новый языковой скандал: в венгерском ресторане Киева отказались обслужить замминистра на украинском
13:05, 12 февраля 2018Общество
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Замминистра соцполитики Наталья Федорович опубликовала пост, где рассказала о столичном ресторане "Угорський дім".
По словам Федорович, обслуживающий персонал и администратор категорически отказались обслуживать ее на государственном языке / фото news.church.ua
Заместитель министра социальной политики Украины Наталья Федорович возмущена действиями официантов венгерского ресторана "Угорський дім", которые категорически отказали обслуживать ее на государственном языке.
По словам Федорович, ресторан расположен в центре Киева на улице Большая Васильковская.
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"Только что в заведении под названием "Угорський дім" мне категорически отказали в обслуживании на государственном языке. Сразу — официант, а потом — администратор. Даже замечания и большие просьбы были безрезультатны. Еще раз — это была категорическая позиция работников заведения. Выводы делайте сами", — написала Федорович на своей странице в Facebook.
Ранее заведения Харькова шокировали журналистов отсутствием украинского языка.
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