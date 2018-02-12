В сети разгорается новый языковой скандал: в венгерском ресторане Киева отказались обслужить замминистра на украинском

Замминистра соцполитики Наталья Федорович опубликовала пост, где рассказала о столичном ресторане "Угорський дім".

Заместитель министра социальной политики Украины Наталья Федорович возмущена действиями официантов венгерского ресторана "Угорський дім", которые категорически отказали обслуживать ее на государственном языке.

По словам Федорович, ресторан расположен в центре Киева на улице Большая Васильковская.

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"Только что в заведении под названием "Угорський дім" мне категорически отказали в обслуживании на государственном языке. Сразу — официант, а потом — администратор. Даже замечания и большие просьбы были безрезультатны. Еще раз — это была категорическая позиция работников заведения. Выводы делайте сами", — написала Федорович на своей странице в Facebook.

Ранее заведения Харькова шокировали журналистов отсутствием украинского языка.