"Харьков - русский город?": заведения первой столицы шокировали журналистов отсутствием украинского языка (видео)

В Харькове в одном из супермаркетов кассирша отказалась разговаривать с клиентом на украинском языке, а вдобавок заявила: с нетерпением ждет, когда российские танки приедут в город. После этого журналисты решили проверить ситуацию с украинским языком в заведениях Харькова. Об этом говорится в сюжете программы "Гроши".

Журналисты попытались проверить, перейдут ли на украинский язык в ресторанах Харькова и найдут ли украинское меню.

Так, в суши-баре "Тануки", который расположен в центре города, меню принесли русскоязычное и заявили, что у них нет украинского меню. Администратор заведения заявил, что центральный офис сети находится в Москве, поэтому украинского меню не имеют, а их корпоративный менеджер находится не в Украине.

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В "Якитории" на просьбу принести украинское меню ответили: "А вы по-русски вообще не понимаете?". В заведении рассказали, что меню не перевели на государственный язык. Менеджер заявила, что это "русский бренд", поэтому украинского меню и нет. Заведение имеет "российские стандарты". Хотя, на английский меню перевели. Менеджер заявила, что английский именно тот язык, который знают все.

Еще в одном заведении меню также не нашли, однако официант разговаривал на украинском.

В одном из кальянных баров заявили, что меню на государственном языке лежит где-то далеко на складе и будет на руках где-то в 22:00. В заведении "Харитоновъ" официант и вовсе заявил, что Харьков - "более русский город". Да и администратор заведения заявила, что "Харьков больше считался русским городом, да и до сих пор таковым считается".

Ранее стало известно, что в супермаркете сети АТБ в Харькове кассир не просто отказалась обслужить воина АТО украинском языке и назвала Харьков российским, но и посоветовала покупателям поехать во Львов к "бандерам".