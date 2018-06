Евровидение-2018: участники первого полуфинала украинского отбора (фото, видео)

В прямом эфире на телеканалах СТБ и "UА:Перший" сегодня начнется первый полуфинал национального отбора на "Евровидение 2018". На сцену побороться за право представлять Украину выйдут 9 участников.

Стартует национальный отбор на конкурс "Евровидение-2018", который в этом году состоится в столице Португалии Лиссабоне.

Уже сегодня, 10 февраля, состоится первый полуфинал нацотбора на музыкальное первенство. В нем примут участие девять исполнителей, а именно: Сергей Бабкин, СONSTANTIN, LAUD, группы KAZKA, The ВЙО, Kozak System, VILNA, Pur: Pur и The Erised.

УНИАН знакомит с участниками первого полуфинала а также их конкурсными песнями.

Участнику вокального проекта "Голос країни-6" и подопечному Ивана Дорна Constantine выпала почетная миссия открывать конкурсную программу нацотбора на "Евровидение-2018".

Молодой исполнитель поборется за право представлять нашу страну на международном песенном соревновании с композицией "Місто".

О своем треке Constantine говорит:

"На украинском языке песен у меня еще не было. Так что сейчас для меня двойной вызов. "Місто" получилась очень жизнеутверждающей. Ульяне Кушик, вокалистке Dao Park и автору слов этой песни, удалось полностью воссоздать ту атмосферу, которую я вложил, когда писал музыку. Ведь мы все обпекаемся и знаем, что такое слезы и расставания. Но главное - помнить, что потом всегда случается чудо! Мы оживаем и снова начинаем замечать, как прекрасен мир вокруг".

В 2017 году мир увидел дебютный альбом "Один", в который вошло восемь песен, на одну из которых, в поддержку альбома, был снят клип – "По льду".

2017 год Constantine закончил на позитивной ноте, выпустив в декабре сингл "Небо лимит" и приняв участие в съемках "Мастерской огонек", исполнив одну из партий, вместе с коллегами по лейблу – Иваном Дорном, группой Yuko, группой О и другими.

Старожил украинской сцены Сергей Бабкин в этом году решил попробовать свои силы в нацотборе на "Евровидение". Похоже, его на это вдохновил коллега из группы 5'nizza Андрей Запорожец, который в прошлом году принимал участие в нацотборе под псевдонимом SunSay.

Украинский музыкант и тренер "Голосу країни" уже 15 лет радует поклонников своими песнями.

В нацотборе Бабкин примет участие с авторской композицией "Крізь твої очі". Сергей не стал переводить ее на английский язык, что является его принципиальной позицией.

Артист объясняет, что в переводе она потеряет свою мелодичность, шарм, ауру, характер и смысл. Бабкин хочет, чтобы песня прозвучала на том языке, на котором была создана, - на языке страны, в которой родился и живет он сам.

Участник вокального проекта "Голос країни-6" Влад Каращук, который выступает под псевдонимом LAUD, на нацотборе представит трек Waiting.

С 9 лет Каращук принимал участие в детских вокальных конкурсах, среди которых "Шаг к звездам", "Черноморские игры", "Славянский базар", отбор "Детского Евровидения" и "Детская Новая волна". Практически на всех из них он становился дипломантом или лауреатом.

С 2017 года исполнитель сотрудничает с продюсером Джамалы Игорем Тарнопольським. Так начался новый этап карьеры Влада Каращука под сценическим именем LAUD.

Официальным стартом принято считать его дебют 12 мая 2017 года на сцене киевского Дворца Спорта на разогреве на сольном концерте певицы Джамалы, во время которого он представил восьмитысячной аудитории три новые авторские песни.

Через две недели на всех ведущих радиостанциях Украины стартовал его дебютный сингл, а в середине лета, 19 июля, состоялась премьера первого клипа "У цю ніч". На данный момент видео просмотрели более 200 тысяч раз. Следующий сингл "Не залишай" увидел свет 12 декабря 2017 года одновременно с видеоклипом и до конца недели возглавил чарт топ-песен украинского iTunes Store.

Группа KAZKA хорошо известна слушателям по композиции "Свята". В нацотборе же коллектив поборется за путевку в финал с треком "Дива". Бэнд играет в стиле experimental metal с элементами электро-фолка. Все песни группа исполняет исключительно на украинском языке.

Группа KAZKA была создана в 2017 году вокалисткой Александрой Зарицкой и мультиинструменталистом и звукорежиссером Никитой Будашем. Вскоре к ним присоединился Дмитрий Мазуряк, который играет на духовых инструментах, начиная от флейты и окарины и заканчивая трембитой и цимбалами.

Группа стала "Лучшим дебютом года" по версии авторитетного музыкального онлайн-журнала "Karabas Live", а также была номинирована на звание "Открытие года" по версии музыкальной премии YUNA.

О конкурсной композиции KAZKA рассказала, что это тонкая лирическая женская история о девушке, которая любит так сильно и горячо, что аж снег вокруг тает. А ее любовь – настоящее праздничное чудо, которое окутывает теплом и помогает забыть о прошлых разочарованиях.

Группа "The ВЙО" на украинской сцене с 90-ых. Они по праву считаются основателями стиля регги в Украине.

Основой команды стали Мирослав Кувалдин и гитарист-виртуоз Сергей Пидкаура. А в 1995 году "The ВЙО" с веселой песней "Ґанжа" стала лауреатом фестиваля "Червона рута".

Пик популярности группы пришелся на период сотрудничества с художественным агентством "Территория А". Именно в те времена песня "Зорі" стала образцом украинского регги.

В 2000 году группа объявила о прекращении своего существования, но уже в 2008-м возобновила концертную деятельность.

Любимыми музыкальными стилями группы являются регги и ска, которые иногда удачно миксуются с народными мотивами. В 2016 году "The ВЙО" стал первым и пока что единственным представителем Украины, который сыграл на международном европейском регги-фестивале Rototom Sunsplash.

На счету группы пять студийных альбомов. Последний, "Зелений", вышел в январе 2017 года.

Коллектив выступит на нацотборе с песней "Нґа-Нґа", однако услышать ее поклонники The ВЙО смогут только во время прямой трансляции первого полуфинала нацотбора на "Евровидение 2018" 10 февраля.

Рок-группа KOZAK SYSTEM была основана в 2012 году в Киеве. Коллектив часто представляет Украину на европейских и мировых музыкальных фестивалях. За время существования группы артисты посетили с концертами 18 стран мира, где выступали на одной сцене с мировыми звездами, такими как Prodigy, Sting, Sex Pistols.

По состоянию на 2017 год коллектив имеет три пластинки: "Шабля" (2012), "Пісні самонаведення" (вместе с Тарасом Чубаем, 2014) и "Живи і Люби" (2015). На 2018 год запланирован релиз четвертого лонгплея.

На нацотборе на "Евровидение-2018" KOZAK SYSTEM выступит с зажигательной композицией “Mamai”("Мамай"). На ее создание музыкантов вдохновил образ украинского супергероя – козака Мамая.

"Мы бы хотели, чтобы мужчины сейчас были более мужественными, более умными, мудрыми, элегантными, культурными. И именно песня "Мамай" - об образе, таком общем образе казака, которого мы себе представляем", - рассказал о треке лидер группы Иван Леньо.

Проект VILNA родился благодаря стечению обстоятельств и творческих энергий. Его продюсер Денис Ямбор давно вынашивал идею такого проекта, и когда Ирина Василенко пришла к нему в студию реализовать собственную музыкальную идею, сработал принцип синергии.

Так у будущего проекта появился вокал и автор текстов. К VILNA присоединились Юрий Водолажский (Wodo) и молодой музыкант и саундпродюсер Никита Рева (Nick Aver).

Название VILNA не случайно. Главная идея композиции Forest song, с которой команда выступит на нацотборе, это идея свободы и независимости, как неотъемлемой потребности человека и личности. Участники VILNA считают свободу одной из важнейших характеристик жизни.

Инди поп-группа Pur:Pur во главе с Натой Смириной попробует свои силы на нацотборе уже во второй раз. Несколько лет назад коллектив прошел в финал нацотбора, но свое место уступил будущей победительнице "Евровидения" Джамале.

В этом году Pur:Pur попробует свои силы на нацотборе с треком Fire.

По словам артистов, новый сингл отличается от предыдущего и посылом, и музыкальной составляющей.

"В песне мы говорим о тепле в каждом из нас, об энергии, которая ведет нас к целям, заставляя сдвинуться с места. Трек рассказывает о том, как важно зажечь в себе искру, чтобы ею можно было поделиться с ближними, о том, как огонь любви может объединить всех людей вместе", – прокомментировала сингл солистка группы Ната.

Англоязычная украинская группа The Erised работает в стиле futurepop.

История коллектива начинается с сотрудничества с британским лейблом Med School, подразделением Hospital Records. В феврале 2015-го на лейбле выходит стартовый EP группы, "Desire". На пластинке 4 трека, среди которых будущие хиты: "It's Over" и "Pray". Последний из которых в августе 2016 года набрал свой первый миллион прослушиваний на Spotify.

В июне того же 2016-го The Erised впервые представляют себя киевской публике. Во время концерта, помимо материала с EP "Desire", команда презентует свежие наработки и трек "In My Car", который впоследствии выдается синглом.

К достижениям группы относятся: сотрудничество с Enter Shikari и Jamala, выступление на открытии фестиваля "Crazzzy Days" и на первой в истории вечеринке Hospitality Ukraine. Также бэнд собрал полный зал на своем первом сольном концерте в киевском клубе Atlas.

В 2017 году группа прекращает сотрудничество с лейблом Med School и становится независимой. 22 сентября The Erised представляет миру сингл Let Me Be, а в декабре 2017-го едут с туром по США с группой "Бумбокс", перед этим оставив своим слушателям сингл "Run".

В первом полуфинале нацотбора на "Евровидение" The Erised поборется за право представлять Украину на международном песенном соревновании с треком Heroes.

Напомним, что первый полуфинал нацотбора на "Евровидение-2018" состоится в эту субботу, 10 февраля, в 19:00. Второй - 17-го, финал нацотбора - 24 февраля. В конце каждого полуфинала судьи отберут трех участников, которые попадут в финал нацотбора. В итоге, в финале за право представлять Украину на "Евровидении-2018" будут соревноваться шесть конкурсантов.