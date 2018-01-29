Германия, Польша, Россия: пограничники рассказали, граждане каких стран чаще всего в 2017 году въезжали в Украину

В "Топ-10" иностранных государств, граждане которых пересекли границу на въезд в Украину, вошли Польша, Венгрия, Румыния, Словакия, Турция, Израиль и Германия.

В 2017 году чаще всего пересекали границу на въезд в Украину граждане Молдовы, Беларуси и Российской Федерации.

Об этом сообщается в микроблоге Twitter Государственной пограничной службы Украины. По данным ГПСУ, в Украину в прошлом году въехало 4,5 млн граждан Молдовы, 2,7 млн граждан Беларуси и 1,5 млн граждан России.

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В "Топ-10" иностранных государств, граждане которых пересекли границу на въезд в Украину, вошли: Польша (1,1 млн), Венгрия (1,06 млн), Румыния (790 тыс.), Словакия (366 тыс.), Турция (304 тыс.), Израиль (248 тыс.), Германия (202 тыс.).

Ранее стало известно, что чуть более четверти украинцев, которые выезжают за границу, - 26,1% - хотят пережить там трудные времена.