Четверть выезжающих за границу украинцев планируют пережить там тяжелые времена

Некоторые намерены вернуться, получив знания и опыт; другие хотят выезжать только на сезонные работы.

Чуть более четверти украинцев, которые выезжают за границу - 26,1% - хотят пережить там тяжелые времена. Ездить на сезонные работы в другие страны хотят 15,4% опрошенных.

Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии, проведенное по заказу zn.ua.

9,3% хотели бы получить новые знания и опыт, а потом вернуться в Украину.

Читайте такжеМИД из-за терактов и стихийных бедствий разработало инструкции для путешествующих украинцев

При этом навсегда готовы выехать из Украины 14% респондентов. 12% опрошенных хотели бы заработать и открыть свое дело на родине. Отмечают, что согласно опросу издания, только 11% граждан пытались открыть свое дело: 2,7% называют этот опыт успешным, 8,3% считают, что потерпели неудачу.

3% хотят покинуть страну, пока не закончится война.

Напомним, по данным Госстата, в 2017 году Украину в поисках лучшей жизни покинули как минимум 4846 жителей.