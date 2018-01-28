Четверть выезжающих за границу украинцев планируют пережить там тяжелые времена

11:58, 28 января 2018
Общество
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Четверть выезжающих за границу украинцев планируют пережить там тяжелые времена / фото УНИАН

Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии, проведенное по заказу zn.ua.

9,3% хотели бы получить новые знания и опыт, а потом вернуться в Украину.

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При этом навсегда готовы выехать из Украины 14% респондентов. 12% опрошенных хотели бы заработать и открыть свое дело на родине. Отмечают, что согласно опросу издания, только 11% граждан пытались открыть свое дело: 2,7% называют этот опыт успешным, 8,3% считают, что потерпели неудачу.

3% хотят покинуть страну, пока не закончится война.

Напомним, по данным Госстата, в 2017 году Украину в поисках лучшей жизни покинули как минимум 4846 жителей.

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Теги: #украинцы за границей#миграция украинцев#поиск лучшей жизни