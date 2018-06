Крымские татары угрожают перекрыть Украине дорогу в Евросоюз

Крымские татары намерены обратиться в структуры Европейского Союза и ООН в связи с нарушением их прав в Украине.

Об этом УНИАН сообщил один из координаторов акции протеста перед зданием Кабинета министров, представитель общественной организации «Авдет» Ринат ШАЙМАРДАНОВ.

«Украина рвется в Евросоюз. Украина позиционирует себя как правовое демократическое государство. В то же время мы на собственном горьком примере видим, что Украина - такое же антидемократическое тоталитарное государство, как и сталинский Советский Союз. Прошло уже 18 лет, как крымские татары вернулись на родину, но до сих пор мы не имеем земли, не имеем домов, не имеем даже статуса репатриантов. Внутри страны идет неприкрытая дискриминация крымских татар, и особенно явно это проявляется в земельном вопросе», - сказал Р.ШАЙМАРДАНОВ.

Координатор акции отметил, что на крымской земле уже выросло новое поколение крымских татар, которое сталкивается с проблемами своих родителей: отсутствие земли и жилья, дискриминация при приеме на работу, предвзятое отношение правоохранительных органов. «Так больше продолжаться не может. Если Украина считает проблемы крымских татар малозначащими, мы сделаем так, что крымскотатарская проблема станет главной проблемой Украины. Мы перекроем Украине дорогу в Евросоюз. Каждая миссия Совета Европы, все подразделения ООН, правительства всех стран, входящих в Евросоюз, получат информацию о геноциде, происходящем в наши дни в Украине. Мы сделаем всё, чтобы мир узнал об истинном лице украинской власти. Мы заявляем, что стране, имеющей антидемократическое правительство, грубо попирающее права коренных народов своей страны, нет места в цивилизованном мировом сообществе и нет места в ряду правовых демократических государств Европейского Союза!», - заявил Р.ШАЙМАРДАНОВ.

Представитель общественной организации подчеркнул, что акция крымских татар перед Кабмином пока не привела к каким-либо результатам. «Против участников акции начались репрессии: милицейские рейды по местам ночевок, телефонные звонки с угрозами и требованиями прекратить акцию, пикетчиков стали запугивать одетые в штатское мускулистые молодчики с армейской стрижкой, телеканалам и журналистам запретили давать информацию об акции. Подобное поведение властей участники акции протеста расценили однозначно – все происходящее есть ничто иное, как проявление геноцида по отношению к крымским татарам на правительственном уровне», - подчеркнул он.

Участники акции держат плакаты на английском языке: «Land - to people!», «NO for genocide of Crimean Tatars!», «The policy of the Cabinet of Ministers – is the policy of genocide!», «1944-2009 – the genocide of Crimean Tatars continues!», «15000 families have no houses ought to the Cabinet of Ministers!», «Land conflicts in Crimea – the fault of the Cabinet of Ministers!», «Ukraine + Genocide = Euro integration???».

Р.ШАЙМАРДАНОВ сообщил, что участники акции провели первые консультации в представительстве Совета Европы, обратились за поддержкой к известным правозащитникам. В ближайшие дни будет подготовлено обращение к правительствам стран – членов Евросоюза, в ООН, в Генеральную ассамблею Совета Европы и другие международные организации.

Как сообщал УНИАН, крымские татары начали акцию протеста перед зданием украинского правительства в середине апреля с требованием передать землю в Крыму из сферы управления Министерства обороны, Министерства аграрной политики и Академии аграрных наук в сферу управления местных органов власти для дальнейшей передачи крымским татарам.

15 апреля премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО на заседании правительства поручила министру охраны окружающей природной среды Г.ФИЛИПЧУКУ урегулировать проблемы крымских татар, пикетирующих здание Кабинета министров.

Премьер предложила министру выйти к участникам акции протеста и выслушать их требования.

Через месяц, 15 мая, участники акции протеста объявили голодовку и передали в Секретариат Кабмина соответствующее заявление на имя Ю.ТИМОШЕНКО.

Общественное объединение «Авдет» требует передать крымским татарам 845 га, которые в настоящее время находятся в сфере управления центральных, а не местных органов власти.