Одесский губернатор Степанов инициировал внесенние Аккерманской крепости в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Разрушение северной стены Аккерманской крепости удалось остановить, первоочередные противоаварийные мероприятия будут завершены до конца 2017 года. Об этом сообщил глава Одесской обладминистрации Максим Степанов.

"Всемирно известная Аккерманская крепость разрушалась сумасшедшими темпами, особенно ее северная стена. К сожалению, полвека ничего не делалось, чтобы этот процесс остановить. Подрядчики, которые должны были вести антиаварийные работы, тоже не особо напрягались. Только сказочный пендель и ультиматум сменить подрядчика резко оживили работы на этом объекте, - сообщил Максим Степанов. - Я рассчитываю, что уже до конца декабря мы завершим первоочередные мероприятия на северной стене. Наш следующий шаг – внесение Аккерманской крепости в Список всемирного наследия ЮНЕСКО".

Глава Одесской обладминистрации поручил управлению туризма, рекреации и курортов Одесской ОГА в месячный срок разработать предложения и проекты документов относительно включения Аккерманской крепости в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, и обеспечить реализацию этих мероприятий до 31 июля 2019 года.

Аккерманская (Белгород-Днестровская) крепость - один из популярнейших туристических объектов Юга Украины. Точная дата начала строительства Аккерманской крепости неизвестна. Большинство историков основателями крепости считают генуэзцев, которые пришли в Причерноморье в XIII веке.