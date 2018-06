1+1 медиа запускает украиноязычную версию канала Paramount Comedy

1+1 медиа вместе с Viacom запускают совместный проект − молодежный развлекательный канал с сильным культовым контентом «Paramount Comedy». Это украинская адаптация популярного международного канала «Comedy Central», который собрал лучшие зарубежные ситкомы, комедийные сериалы, полнометражные фильмы, скетчи и анимационные сериалы. Группа приобрела лицензию американского медиаконгломерата на запуск в Украине и получила право на контент вещателя.

Теперь зритель сможет смотреть премьеры любимых и известных в мире сериалов на родном языке, ведь весь контент дублируется на украинский. Ключевыми проектами канала являются сериалы «Друзья / Friends», «Теория большого взрыва / The Bing Bang Theory», «Как я встретил вашу маму / How I met your mother», «Американская семейка / Modern Family», «Новенькая / New Girl», «2 девицы на мели / 2 Broke Girls», «Сообщество / Community», «Последний настоящий мужчина / Last Man Standing», «Южный парк / South Park». Большинство из них имеют по несколько наград «Эмми» и «Золотой глобус».

Paramount Comedy рассчитан на широкую аудиторию: мужчины и женщины в возрасте 18-40 в городах 50+, молодые, активные, позитивно настроены, с прекрасным чувством юмора и пригоден для семейного просмотра. Сигнал канала транслируется через спутник «Astra A4» и закодирован системой условного доступа «Verimatrix».

«Paramount Comedy – это лучший мировой телевизионный юмор на украинском языке для украинского зрителя. Наш пакет услуг составляет 50% уникального контента, который сейчас можно увидеть только в интернете. Для просмотра нужно лишь подключить канал и навсегда отказаться от поиска такого на пиратских сайтах. Paramount Comedy занимает перспективную нишу в пакете 1+1 медиа, поэтому я убеждена в его рейтинговом успехе», − прокомментировала новоназначенный генеральный продюсер канала Оксана Петрушин.