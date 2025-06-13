Тысячи людей стоят в очередях, чтобы набрать воды.

В Одессе из-за прорыва железобетонного магистрального водопровода более половины города вторые сутки без воды - на месте прорыва образовалось озеро. Как передает корреспондент УНИАН, водоснабжение было приостановлено рано утром 12 июня.

Впоследствии в предприятии "Инфоксводоканал" сообщили, что произошло аварийное отключение в трех из четырех районов города - в Киевском, Приморском и части Хаджибейского.

"Произошла авария на магистральном водопроводе, в результате чего без воды остались жители Киевского, Приморского и части Хаджибейского (ж/м "Черемушки") районов Одессы, населенных пунктов Лиманка, Красный хутор", - рассказали в компании.

Также без воды крупные жилые комплексы "Радужный", "Совиньон 1-5", "Черноморка", ЖКП "Таирово".

Специалисты объяснили, что повреждение произошло в труднодоступном месте, что затрудняет проведение ремонтно-восстановительных работ. Как выяснилось, произошел прорыв магистрального напорного водопровода диаметром 1200 мм, который когда-то был изготовлен из железобетона. Из-за технологических особенностей его ремонт требует больше времени, чем стальных или пластиковых.

На месте повреждения появилось большое озеро, которое продолжало увеличиваться, и была грязь по пояс. Поэтому бригады и техника не могли полноценно раскопать трубу, поэтому ремонтникам пришлось остановить работу некоторых насосных станций, чтобы опустошить водопровод. Из-за этого без воды осталось еще больше населения.

Сначала водоснабжение обещали вернуть в 18:00 четверга, 12 июня, затем сроки завершения работ несколько раз переносились и сейчас водоканал обещает завершить соответствующие работы в 22:00 пятницы.

Говорится, что в ликвидации аварийной ситуации привлечены все ремонтные бригады компании "Инфоксводоканал".

Со вчерашнего дня в Одессе организован централизованный подвоз технической воды - воду привозят специальные автомобили, к которым выстраиваются огромные очереди. Аналогичная ситуация возле бюветов, куда тысячи людей приходят набрать питьевую воду.

Как уточнили в водоканале, авария очень серьезная, она произошла в поле за пределами городской застройки - специалисты работали всю ночь.

"К сожалению, ситуация очень сложная. Поле, размытый грунт и грязь. Для того, чтобы добраться до проблемного участка и начать восстановительные работы пришлось почти сутки строить подъездные пути и площадку для работы тяжелой техники. Для работы на магистральных водопроводах большого диаметра применяются экскаваторы весом не менее 18 тонн, поэтому нашим специалистам пришлось создать специальную "подушку" из нескольких слоев бетонных плит и песка. Только песка потратили более 150 тонн!", - отмечают в "Инфоксводоканале".

Говорится, что сейчас ремонтники уже раскопали котлован, добрались до места повреждения и начали восстановительные работы. По предварительным оценкам, они продлятся до 22:00.

Также обнародовано видео, на котором можно увидеть, как ведутся работы.

"Для нас эта "ночь на болоте" была действительно ужасной, ведь добраться до места прорыва не могла не только техника, но и наши рабочие. Даже болотные резиновые сапоги не помогли - люди проваливались в грязь", - говорится в сообщении.

Проблемы с водой в Одессе

Напомним, ранее масштабное отключение воды в Одессе было осенью 2024 года из-за обстрелов РФ. В частности из-за атаки, которая произошла 17 ноября, значительная часть жителей города осталась без света, отопления, воды, не работали школы и городской электротранспорт.

Тогда энергетики пытались быстро восстановить электроснабжение для объектов критической инфраструктуры, чтобы люди имели воду и тепло.

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