В частности в МАГАТЭ заверили, что повышение уровня радиации на месте ударов не фиксируется.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), осуществляющее надзор за ядерной программой ООН, сообщило, что три ядерных объекта в Иране не пострадали в результате израильских ударов. Об этом пишет CNN.

В МАГАТЭ заявили, что объекты в Фордо, Исфахане и Бушере не пострадали. В агентстве добавили, что гендиректор Рафаэль Гросси связывался с иранскими официальными лицами по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что крупнейший ядерный объект страны, Натанз, был атакован, а на фото и видео можно было увидеть много дыма, который поднимался над объектом. В то же время в МАГАТЭ заверили, что повышение уровня радиации не фиксируется.

Видео дня

В CNN отметили, что Фордо и Натанц являются подземными объектами. Фордо находится примерно в 32 километрах к северо-востоку от города Кум, а Натанз - примерно в 240 км к югу от Тегерана.

"Иран потратил годы на укрепление своих ядерных объектов перед угрозой военных ударов, что затруднит их полное уничтожение", - сообщили CNN военные эксперты.

По словам экспертов, на этих объектах используется специальный бетон, а некоторые из подземных объектов соединены туннелями с поворотами на 90 градусов, из-за чего их уничтожить еще сложнее.

Атака Израиля на Иран - что известно

Напомним, в ночь на 13 июня израильская армия нанесла удар по ядерным объектам в Иране. Под удар попали цели командного уровня, командиры, военные объекты, штабы и ядерные объекты. Отмечается, что такая операция Израиля против Ирана продлится минимум несколько дней.

Позже стали известны последствия первой волны ударов Израиля по Ирану. По информации ЦАХАЛ, во время атаки могли ликвидировать командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хоссейна Салами. Кроме того, из-за удара могли погибнуть другие иранские военачальники и ведущие ученые, которые занимались ядерными разработками.

В то же время СМИ сообщили, что Израиль для атаки на Иран использовал тактику украинской "Паутины". По словам журналистов, ЦАХАЛ создал на территории Ирана секретную базу ударных дронов, с которой и была нанесена атака.

"Истребители ВВС совершили масштабную атаку на систему ПВО иранского режима на западе Ирана. Десятки радаров и пусковых установок ракет класса "земля-воздух" были уничтожены", - добавили в армии Израиля.

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