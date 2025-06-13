В перечне есть Рыбы и Дева.

Неделя с 16 по 22 июня принесет позитивные перемены в любви для Тельца, Девы, Рыб, Скорпиона и Козерога. Переход Марса в Деву 17 июня откроет для них путь к улучшению отношений, пишет YourTango.

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Рыбы

Сейчас идеальное время, чтобы открыть свое сердце для настоящей любви. Вы многое переосмыслили и поняли, чего больше не хотите в отношениях. Прошлые кармические связи научили вас ценить эмоциональное равновесие.

Дева

Вы вступаете в важный период переоценки своих чувств и личной жизни. Марс в вашем знаке подталкивает к действиям: вы сможете не только проанализировать, что пошло не так, но и принять зрелые решения - начать все заново с другим подходом или поставить точку и двинуться дальше.

Козерог

Неделя покажет: упрямство в отношениях не всегда играет вам на руку. Сезон Рака, начинающийся 20 июня, фокусирует внимание на ваших романтических связях, заставляя вас задуматься о балансе между лидерством и равенством. Если вы хотите сохранить или улучшить отношения, важно научиться слышать партнера, идти на уступки и выражать чувства без бронебойной защиты.

Скорпион

Уран вот-вот покинет ваш сектор отношений, и вы на финишной прямой масштабных личных трансформаций. Вас ждет либо завершение хаотичного периода, либо неожиданное развитие событий, но теперь вы готовы ко всему. Возможно новое знакомство или глубокая перезагрузка существующей связи.

Телец

Ваша душа требует настоящего, живого контакта. Вы долго искали в отношениях стабильность и комфорт, но поняли, что идеала не существует. С 17 июня, когда Марс войдет в зону любви и радости, вы почувствуете вдохновение и желание укрепить отношения, сделав их теплее и искреннее. Впереди - шанс восстановить эмоциональную близость, возможно, даже поговорить о будущем или семье.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие три знака Зодиака сорвут джекпот удачи в ближайшие дни.

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