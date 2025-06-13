Стоимость "голубого топлива" в ЕС потенциально может подскочить почти до 1000 долларов за 1000 кубометров.

Цены на газ в Европе существенно выросли после того как Израиль нанес удары по Ирану, создав опасения относительно начала более широкой войны в регионе, который является ключевым для мировых поставок энергоресурсов, сообщает Bloomberg.

В пятницу фьючерсы на "голубое топливо" подскочили на 5,7%, что является самым высоким показателем за последние пять недель.

Израиль нанес авиаудары по ядерным объектам Ирана. Взрывы были слышны в Тегеране и других городах. Иран уже пообещал, что Израиль "заплатит очень высокую цену". Военные действия могут потенциально нарушить поставки через Ормузский пролив - важный водный путь для сжиженного природного газа и нефти.

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В то же время журналисты отмечают, что хотя Тегеран часто угрожал закрыть Ормузский пролив во время геополитических конфликтов, он этого не делал. По данным издания, эскалация пока не повлияла на поставки сжиженного природного газа, однако возможны задержки поставок, если корабли будут использовать другой маршрут.

"Риск для энергетических рынков заключается в более широкой региональной эскалации с участием основных поставщиков сырой нефти и природного газа (Катара, Омана, ОАЭ)", - отметила стратег по вопросам энергетики Rabobank Флоренс Шмит.

Она пояснила, что Катар, Оман и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обеспечивают 18% от мирового объема поставок сжиженного газа.

Следует отметить, что Катар входит в тройку крупнейших поставщиков сжиженного газа. Аналитик Флоренс Шмит отмечает, что любые перебои в экспорте "голубого топлива" из этой страны может привести к скачку цен на газ до 100 евро за мегаватт-час в худшем случае (около 1000 евро за 1000 кубометров).

Ситуация на Ближнем Востоке - главные новости

Израиль 13 июня нанес удары по Ирану. Под удар попали военные и ядерные объекты. Из-за израильского удара, цены на нефть взлетели до максимумов 2022 года.

Энергетический эксперт Михаил Гончар отмечает, что дальнейшее движение цен на энергоносители будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке, реакции ОПЕК+, наполненности стратегических резервов США, Китая, ЕС.

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