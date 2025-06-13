В Украине в течение 14 и 15 июня ожидается неустойчивая и влажная погода с дождями и грозами.

В ближайшие выходные, 14 и 15 июня, в Украине ожидается аномально холодная погода с дождями и порывистым ветром. Об этом на meteoprog сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

"В последующие дни на большей части территории Украины ожидаются аномально низкие показатели температуры воздуха, а также неустойчивая и влажная погода в целом", - говорит эксперт.

По его данным, дожди пройдут во многих регионах, местами они будут сопровождаться грозой, мелким градом и порывистым ветром. Только в западных регионах существенных осадков не предвидится.

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Погода 14 июня

На западе Украины осадков не предвидится. Ветер 7 - 12 м/с, днем местами порывы 15 - 20 м/с. Ночью +7...+12 °С, днем +17...+22 °С, на Закарпатье до +26 °С.

На севере днем пройдут кратковременные дожди, местами грозы и шквалы. Ветер 7 - 12 м/с, при грозах местами может усиливаться до 15 - 20 м/с. Температура воздуха ночью составит +8...+13 °С, днем +16...+21 °С.

В центральных регионах страны ночью сухо, а днем местами пройдут кратковременные дожди, возможны шквалы 15 - 20 м/с. Ночью +9...+14 °С, днем +18...+23 °С.

Днем на юге Украины пройдут грозовые дожди, в отдельных пунктах возможен град и шквалы 15 - 20 м/с. Ветер 7 - 12 м/с, в Одесской области днем порывы будут достигать 15 - 20 м/с. Ночью +10...+15 °С, днем воздух прогреется до +20...+25 °С.

На востоке ночью местами возможен небольшой дождь, днем ожидаются умеренные дожди, местами грозы. Ветер 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью составит +8...+13 °С, днем +19...+24 °С.

Погода 15 июня

В западных регионах страны сохранится погода без осадков. Ветер будет 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11°С, днем потеплеет до +21...+26 °С.

На севере Украины в течение суток пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Днем также возможны грозы. Ветер 7 - 12 м/с. Ночью +9...+14 °С, днем +16...+21 °С.

В центральных областях Украины ожидаются небольшие, местами умеренные кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер 7 - 12 м/с, днем будет усиливаться временами до 15 - 20 м/с. Температура воздуха ночью +9...+14 °С, днем +18...+23 °С.

На юге Украины в воскресенье пройдут кратковременные дожди, местами грозы, в Крыму и Приазовье днем местами сильные ливни, град и шквалы 15 - 20 м/с. Ветер будет 9 - 14 м/с, днем порывы 15 - 20 м/с. Температура ночью +10...+15 °С, днем +20...+25 °С.

На востоке Украины также ожидается дождливая погода в течение всех суток. Местами осадки могут быть значительными, а днем возможны грозы и град. Ветер успокоится до 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 °С, днем +17...+22 °С.

Штормовое предупреждение в Украине

На пятницу, 13 июня, в Украине объявлен І уровень опасности из-за сильных порывов ветра, скорость которых будет достигать 15-20 м/с. В то же время в волынской, Львовской и Закарпатской областях погода будет более спокойной.

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