Оборонный бюджет США в 2026 году может превысить 1 триллион долларов.

Комитет Палаты представителей по вопросам ассигнований одобрил оборонный бюджет США на 2026 финансовый год, предусмотрев расходы на оборону на уровне 2025 года и отказавшись выделять дополнительные 300 миллионов долларов на помощь Украине, сообщает BreakingDefence.

Согласно проекту, оборонные расходы США в 2026 году составят 832 миллиарда долларов, что соответствует оборонным расходам текущего года. В то же время, расходы потенциально могут увеличить до 1 триллиона долларов за счет не использованных средств на другие цели.

Среди прочего США могут потратить в следующем году 13 миллиардов долларов на противоракетную оборону и космические программы, связанные с противоракетным щитом "Золотой купол", 8,5 миллиардов долларов на 69 истребителей F-35 и 36,9 миллиардов долларов на судостроение, в частности, на два эсминца класса "Арли Берк", которые не были включены в планы Пентагона.

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В то же время конгрессмены не поддержали поправку к проекту оборонного бюджета, которая предусматривала увеличение помощи Украине на 300 миллионов долларов. Она была отклонена в результате голосования.

Председатель комитета Палаты представителей по вопросам ассигнований Том Коул перед голосованием предостерег, что увеличение финансирования для Украины может привести к провалу оборонного бюджета, поскольку некоторые республиканцы будут выступать против поправки. При этом он добавил, что демократы не поддержат оборонный бюджет из-за консервативной политики заложенной в нем.

"Я говорю это как человек, который последовательно поддерживает Украину. Я написал законопроект для самого большого пакета помощи, и мое мнение по этому поводу не изменилось, но политика является практической... Я хочу одобрить оборонный законопроект, и я не заинтересован в том, чтобы разделить тех, кто его поддержит", - пояснил конгрессмен.

США сокращают помощь Украине

Глава Пит Гегсет во время слушаний в Конгрессе анонсировал сокращение военной помощи Украине в оборонном бюджете на 2026 год. Объем сокращения он не назвал. Как уточнило Associated Press, это может означать, что Украина будет получать меньше критически важных систем противовоздушной обороны от США в будущем.

Советник президента Украины Александр Камышин заявил, что Украина готовится к возможному прекращению поставок систем противовоздушной обороны США. В то же время власти определяют, что заменить некоторые системы, поставляемые Вашингтоном, будет крайне сложно.

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