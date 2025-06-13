Кадры, которые появились в сети, могут свидетельствовать о том, что в Россию прибыла новая партия Type-75.

В 2025 году 22 апреля был нанесен удар по 51 арсеналу ГРАУ (Главное ракетно-артиллерийское управление Министерства обороны Российской Федерации - УНИАН), после чего возле него местные жители начали находить обломки неизвестных ракет. Они были идентифицированы как китайские 107-мм РСЗО (Реактивная система залпового огня - УНИАН) Type-63, однако позже стало известно, что это были Type-75 производства КНДР. Об этом пишет Defense Express.

"С тех пор до недавнего времени никаких фото и видео этих РСЗО на фронте или полигонах не появлялось. Из-за чего можно сделать осторожное предположение, что тогда на 51-м арсенале было поражено большинство поставленных реактивных снарядов к этим РСЗО", - отмечают аналитики.

Однако недавно начали появляться фотографии и видео Type-75 на учебных полигонах, по которым можно понять, что экипажи только получили эти системы и начали обучение. По словам экспертов, это может свидетельствовать о том, что в Россию прибыла новая партия Type-75.

"Вместе с самими Type-75 появились фотографии реактивных снарядов к ним. В частности можно заметить обломочно-фугасные маркированные как "РСЗО-107-ОФ" и ракеты неизвестного типа маркированные как "РСЗО-107-Э". Из имеющихся фото можно отметить, что оба снаряда имеют собственные типы взрывателей, что может свидетельствовать об их разном типе и принципе действия", - подчеркнули в Defense Express.

Кроме того, эти снаряды имеют разную форму. К примеру, если обломочно-фугасный является более острым, то этот таинственный снаряд - тупее. В теории это могут быть обломочно-фугасные, зажигательные или учебные ракеты. Однако, как говорят эксперты, скорее всего, они являются кассетными, что объясняет наличие описания и характеристик суббоеприпасов в методичке к этим системам.

"А именно, в одном реактивном снаряде может быть 15 суббоеприпасов калибра 36-мм, каждый из которых весит 284 г, из которых 43 г взрывчатого вещества. Самоликвидация осуществляется через 15 секунд после взведения, вероятно бронепробитие - 40 мм. К тому же, в методичке по применению взрывателей для ракет этого РСЗО, есть взрыватель с вероятно таймерным механизмом, что свидетельствует о подрыве в воздухе, как раз нужный для раскрытия кассетного боеприпаса в воздухе", - добавляют в материале.

Аналитики предупредили, что если на вооружение врага попали кассетные реактивные снаряды, то Type-75 значительно опаснее, чем с обычными осколочно-фугасными реактивными снарядами.

"Ранее не сообщалось о наличии кассетных боеприпасов для этой РСЗО или ее копий из других стран, поэтому вероятно это первое упоминание о ракетах такого типа для них", - подытожили в издании.

КНДР и Россия - последние новости

Ранее авиационный эксперт Константин Криволап рассказал, что КНДР модернизировала ракеты КN-23, которыми Россия бьет по Украине. По его словам, теперь они могут летать на значительно большее расстояние - почти 800 километров.

"Первые ракеты КN-23 имели очень некачественную проводку и почти самопальные блоки управления. А сейчас россияне могли добавить комплектацию - и эти ракеты стали такими, как "Искандер". Кроме того, летать они могут на большую дальность - не 500, а почти 800 км", - отметил эксперт.

В то же время глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что КНДР сможет изготавливать "Шахеды" и поставлять их России. Он уточнил, что Северной Корее "предоставляется возможность производить, в частности, семейство беспилотников Shahed, которое годами было самой мощной воздушной угрозой для Украины".

"Наличие "Шахедов" даст Северной Корее возможность поражать цели в любом месте Южной Кореи и потенциально в огромных объемах. Они могут перегрузить ПВО Южной Кореи, открывая путь для атак другими боеприпасами. Их также можно экспортировать обратно в Россию для поддержки войны в Украине", - пояснил Буданов.

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